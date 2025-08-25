Hoàng Thùy, Ngô Lan Hương xúc động khi ghi hình "Mái ấm gia đình Việt"

HHTO - Khép lại 3 ngày ghi hình tại tỉnh Thanh Hóa, "Mái ấm gia đình Việt" trao hơn 2 tỷ đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Bắc Trung Bộ. Các nghệ sĩ tham gia cũng trải qua những khoảnh khắc xúc động khi đồng hành cùng chương trình.

Tuy nhiên, vì tình hình thời tiết không thuận lợi, trời bắt đầu đổ mưa vào trưa 24/8, lo ngại ảnh hưởng của bão số 5 (cơn bão Kajiki) sắp đổ bộ nên BTC quyết định hủy buổi ghi hình cuối cùng. Với 5 tập được ghi hình, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã trao tặng hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ cho 15 gia đình có trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong đó, tiền thưởng từ nhà tài trợ là 493 triệu đồng. Đối với 3 gia đình không thể ghi hình vì thời tiết, nhà tài trợ hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Hơn 1,5 tỷ là tổng số tiền được các nghệ sĩ, mạnh thường quân và người dân địa phương chung tay quyên góp gửi đến các nhân vật.

Hoàng Thùy vận động quyên góp cho các hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả địa phương, không thể không kể đến sự góp mặt đầy ý nghĩa của các khách mời trong chương trình. Là hai người con của quê hương Thanh Hóa, ca sĩ Ngô Lan Hương và siêu mẫu Hoàng Thùy cho biết cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được tham gia Mái ấm gia đình Việt trên chính quê hương mình.

Bên cạnh dàn khách mời là các ca sĩ, diễn viên… cầu thủ Bùi Tiến Dũng là gương mặt duy nhất đến từ lĩnh vực thể thao. Theo dõi những gì các nhân vật trải qua, nam cầu thủ sinh năm 1997 cũng không kiềm được sự xúc động, nhiều lần rưng rưng vì xót xa. Ở các phần thử thách, anh ướt đẫm mồ hôi khi cùng chương trình mang đến tiếng cười, hạnh phúc và niềm hy vọng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Diễn viên B Trần cho biết, anh đã nhiều lần xúc động khi theo dõi chương trình qua các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, theo nam diễn viên, chỉ khi trực tiếp tham gia chương trình, anh mới thấu hiểu hết những gì các nhân vật phải trải qua.

“Tôi cũng biết còn nhiều hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình, nhưng chỉ khi được đứng cạnh, lắng nghe và trò chuyện cùng các nhân vật trong chương trình, tôi mới cảm nhận rõ ràng rằng có những gia đình thực sự quá khó khăn. Nhìn thấy các bé thiếu thốn đủ thứ khiến tôi rất thương, nhưng cũng cảm phục trước nghị lực của các gia đình, vì họ vẫn cố gắng vượt lên số phận, các bé cũng không ngừng học tập, vươn lên. Tôi chợt nhận ra mình cũng có những nỗi khổ riêng, nhưng so với những nỗi khổ mà các bé trong chương trình Mái ấm gia đình Việt đã trải qua thì nỗi khổ của mình rất nhỏ, không là gì cả” - B Trần chia sẻ.