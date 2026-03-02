Trấn Thành tạo cú twist kịch tính cho đoạn kết Running Man Vietnam mùa 3

HHTO - Sau hơn 4 tháng phát sóng, Running Man Vietnam mùa 3 chính thức khép lại với tập cuối cùng của hành trình “Tiền Tài Sắc Danh”.

Với chủ đề Con rối tự do, tập 16 đã xâu chuỗi và giải mã toàn bộ hành trình kéo dài suốt 15 tập trước đó. Lấy bối cảnh rạp xiếc đầy màu sắc, Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Quang Trung và Quân A.P. hóa thân thành những chú hề, bước vào cuộc đua tìm kiếm Running Ball và giành danh hiệu Biểu tượng Giải trí của Running Man Vietnam Mùa 3.

Trong thử thách cá nhân, các thành viên phải xoay vòng để làm đổ con ky trong trạng thái mất phương hướng. Cao trào xảy ra khi Anh Tú Atus do tiền sử tiền đình không thể tiếp tục nhiệm vụ. Trước tình huống này, các thành viên đã lựa chọn ưu tiên sức khỏe đồng đội thay vì chiến thắng.

Lần đầu tiên, Lê Nhân, “người dựng chuyện” của chương trình chính thức tham gia cuộc đua với quyền thay thế một thành viên. Việc thay thế Anh Tú Atus đã mang lại nhiều tình huống bất ngờ, gia tăng tính giải trí và tiếng cười cho khán giả trong chặng đua cuối.

Phần xé bảng tên, vốn là biểu tượng của Running Man trở thành trận chiến khốc liệt khi các thành viên sử dụng những siêu năng lực đặc biệt để thay đổi cục diện. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi Trấn Thành bất ngờ sử dụng năng lực hồi sinh, khiến thế trận đảo chiều và đẩy cao kịch tính.

Tập cuối được xây dựng với nhịp độ tăng dần, đan xen giữa tiếng cười và cảm xúc. Loạt tình tiết bất ngờ liên tiếp xuất hiện, buộc các thành viên phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn, không chỉ về chiến thuật mà còn về niềm tin.

Sau hành trình 16 tập đầy thử thách, danh hiệu Biểu tượng Giải trí Running Man Vietnam 2025 chính thức thuộc về Anh Tú Atus. Là thành viên trẻ nhất, Anh Tú Atus đã chứng minh bản lĩnh, sự bền bỉ và khả năng thích nghi vượt trội, tạo nên một hành trình trưởng thành đầy cảm xúc và xứng đáng với chiến thắng cuối cùng.

Không chỉ là một chương trình giải trí, Running Man Vietnam mùa 3 mang đến thông điệp: Chúng ta thường chạy theo tiền tài, danh vọng và những cám dỗ của cuộc sống. Nhưng giá trị quý giá nhất không nằm ở đích đến, mà nằm ở sự tự do: tự do suy nghĩ, tự do lựa chọn và tự do yêu thương. Cuộc sống luôn khiến chúng ta phải chạy, nhưng đôi khi, điều quan trọng là biết dừng lại để hiểu mình thực sự muốn gì.

Ngay sau khi tập cuối khép lại, đông đảo khán giả đã bày tỏ mong muốn chương trình sớm trở lại với mùa 4, đồng thời giữ nguyên dàn cast hiện tại, những người đã tạo nên một “gia đình Running Man Vietnam” đúng nghĩa.