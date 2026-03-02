Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi: Điều kỳ diệu ở phòng vé Việt trong tháng 3

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Chỉ sau ba ngày công chiếu, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đã trở thành hiện tượng phòng vé Việt khi liên tục tạo ra bất ngờ.

Khởi chiếu từ ngày 27/2 ở vị trí Top 4 phòng vé, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi nhanh chóng tạo nên cú bứt phá ấn tượng khi lội ngược dòng lên Top 2 chỉ sau 3 ngày công chiếu, đạt 12 tỷ đồng doanh thu với tỷ lệ lấp đầy rạp gần 50%. Tính đến ngày 2/3, bộ phim ghi nhận 1200 suất chiếu, lớn hơn gấp 3 lần so với số suất chiếu ngày đầu tiên.

cam-on-5.jpg
Bộ phim càng chiếu càng tăng suất nhờ được khán giả yêu thích.

Đây là những con số không tưởng với chính ê-kíp và những người yêu mến bộ phim. Bởi trong khi các "bom tấn" phim Tết vẫn chưa hạ nhiệt, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đã ra rạp với rất nhiều điều bất lợi. Dàn diễn viên toàn tân binh ngoại trừ ca/nhạc sĩ Nguyễn Hùng, đạo diễn chưa có phim ăn khách nào, thể loại nhạc kịch cũng không phải gu của khán giả Việt, khâu quảng bá khá âm thầm lặng lẽ do kinh phí hạn hẹp…

Ấy thế mà ngay sau những suất chiếu đầu tiên, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi, không ít khán giả cho đây là phim Việt hay nhất từ đầu năm 2026 đến giờ, nhiều người thú nhận đã khóc nhiều trong rạp dù Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi không hề bi lụy. Cư dân mạng quan tâm tới phim nhiều đến mức Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi vươn lên Top 1 lượt tương tác chủ đề phim ảnh trong ngày 1/3 với gần 500.000 lượt theo thống kê từ Social Trend.

cam-on-3.jpg
Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đang nhận được nhiều lời khen.

Chia sẻ trong một buổi giao lưu với khán giả, đạo diễn Chung Chí Công xúc động bày tỏ anh thực hiện bộ phim này như một lời cổ vũ dành cho những người mẹ hãy tiếp tục ước mơ khi đã có con và cho cả những người đã trưởng thành đang gánh trên vai trách nhiệm với một ai đó - có thể là cha mẹ khi tuổi cao sức yếu, là con cái, hay một người em mình phải lo cho ăn học. Theo anh, dù cuộc sống có cuốn chúng ta vào vòng xoáy trách nhiệm thì cũng đừng quên ước mơ của mình: “Hãy nói ước mơ đó ra với bạn bè, với những người tin tưởng mình. Một mình chúng ta sẽ rất khó làm được mà sẽ cần những người xung quanh đến giúp mình”.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi #đạo diễn Chung Chí Công #Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi bất ngờ #nhạc phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi

