Sony xác nhận “hồi sinh” Vũ trụ Spider-Man: Netizen năn nỉ “hãy dừng lại đi”

HHTO - Có lẽ không một ai, ngoại trừ chính Sony, thiết tha “đập đi xây lại” một Vũ trụ Spider-Man mở rộng với các nhân vật có liên quan đến Spider-Man nhưng không hề có Spider-Man.

Mới đây, Sony khiến nhiều netizen “té ngửa” khi cho biết hãng sẽ làm lại loạt phim nằm trong Vũ trụ Spider-Man mở rộng của mình. Đáng chú ý, đó không hề là Venom 4 hay Morbius 2, hay Kraven The Hunter 2, mà là những bộ phim hoàn toàn mới với dàn diễn viên cũng mới hoàn toàn.

Quyết định này khiến nhiều netizen “không biết phải nói gì”. Bởi các bộ phim ngoại truyện của Spider-Man mà Sony từng thực hiện, ngoại trừ bộ ba phim Venom khá khẩm ở phòng vé, thì đa số đều có doanh thu thảm hại cũng như bị giới phê bình chê tơi tả. Có lẽ ngoại trừ Sony, không mấy ai thiết tha trước cảnh Vũ trụ Spider-Man mở rộng này được “đập đi xây lại”.

Venom.

Sony đã nắm giữ bản quyền các dự án điện ảnh về Spider-Man kể từ năm 1999. Hãng đã sản xuất bộ ba phim Spider-Man ăn khách do Sam Raimi làm đạo diễn, với Tobey Maguire thủ vai Peter Parker/Spider-Man. Sau đó, Sony tái khởi động thương hiệu Người Nhện khi làm hai phần phim The Amazing Spider-Man với Andrew Garfield khoác lên người trang phục của Spider-Man.

Vào năm 2017, Sony và Marvel thực hiện một thỏa thuận, theo đó Spider-Man được trở về mái nhà Marvel. Lúc này, vai Peter Parker/Spider-Man do Tom Holland đảm nhận. Ngoài các phần phim chung với các siêu anh hùng khác ở MCU, Người Nhện của Tom Holland đã có ba phần phim solo lần lượt là: Homecoming, Far From Home, No Way Home.

Morbius.

Kraven The Hunter.

Khi đã tạm “thả” Spider-Man về với Marvel, Sony cũng bắt tay xây dựng một Vũ trụ Spider-Man mở rộng. Hãng khai thác các nhân vật nổi trội khác trong thế giới của Spider-Man - những ác nhân, kẻ thù, có cả đồng minh của siêu anh hùng nhả tơ. Có thể hiểu đây là một vũ trụ của các nhân vật có liên quan đến Spider-Man, nhưng không có Spider-Man.

Năm 2018, phần phim đầu của Venom ra mắt, đạt được con số ấn tượng 856 triệu đôla phòng vé toàn cầu. Một khởi đầu tươi tắn và hứa hẹn cho Vũ trụ Spider-Man mở rộng. Tuy nhiên, mộng đẹp tàn nhanh khi phong độ của các phim sau liên tục trượt dốc. Morbius (2022) chỉ thu được 162 triệu đôla, Madame Web (2024) “cá kiếm” tròn 100 triệu đôla, Kraven The Hunter (2024) thảm nhất khi chỉ nhặt nhạnh được mỗi 60 triệu đôla.

Madame Web.

Không chỉ có doanh thu ảm đạm, sáu phim thuộc Vũ trụ Spider-Man mở rộng này còn bị giới phê bình chê thậm tệ. Không có phim nào đạt điểm “tươi ngon” trên Rotten Tomatoes. Bộ ba phim Venom là có “tiếng thơm” đỡ hơn cả, nhưng nhiều netizen nhận xét rằng sức hút phần lớn đến từ nam diễn viên chính Tom Hardy chứ không đến từ chính bộ phim.

Trong lúc chờ đợi Vũ trụ Spider-Man mở rộng của Sony “hồi sinh” (dù có muốn hay không), thì các fan của riêng Spider-Man có thể đặt lịch hẹn vào 31/7/2026 để gặp lại siêu anh hùng nhả tơ trong phần phim solo thứ tư của Người Nhện tại MCU mang tên Spider-Man: Brand New Day.

Tom Holland trên phim trường Spider-Man 4 - Brand New Day.

Một số bình luận của netizen:

“Vậy là họ huỷ bỏ mọi thứ, và bắt đầu lại từ đầu? Tôi không hiểu kế hoạch của họ là gì nữa. Mà họ thực sự có kế hoạch không?”

“Sony ơi, làm ơn đừng sản xuất phim về Vũ trụ Spider-Man nữa. Hãy để Marvel lo việc đó đi. Tôi năn nỉ đó!”

“Chúng ta còn không hề cảm thấy trống vắng khi họ ngừng làm phim. Thế mà họ vẫn ảo tưởng chúng ta nhớ mong họ và hẹn ngày trở lại.”

“Họ nên làm phim về Người Nhện Miles Morales sau khi phim hoạt hình quá thành công, để Marvel tự do với Người Nhện Peter Parker. Một kế hoạch tuyệt vời mà ai cũng thích, không phải sao?”

“Đừng làm hỏng Vũ trụ Người Nhện nữa mà!”

“Thuyết âm mưu là Sony phải làm phim về Spider-Man, ít nhất là cứ 5 năm rưỡi một phim, nếu không bản quyền Spider-Man sẽ trở về lại với Marvel. Nên họ sẽ cứ làm những bộ phim vớ vẩn này mãi.”