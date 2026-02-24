"Cuộc chiến phim Tết" chưa nguội, đường đua phim nghỉ lễ 30/4 càng thêm gay cấn

Tết Nguyên đán những tưởng là "cuộc chiến phim chiếu rạp" gay cấn nhất trong năm nhưng hóa ra kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cũng căng thẳng không kém. Nhất là năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương sát với đợt lễ 30/4 - 1/5 nên số ngày nghỉ càng kéo dài, rạp phim càng đông vui. Vì thế mà rất nhiều dự án lớn đã chọn dịp nghỉ lễ 30/4 để công chiếu, trong đó có Anh Hùng mà Thái Hòa đóng vai chính.

Thái Hòa rất có kinh nghiệm với những vai khắc khổ, vất vả.

Trong phim, Thái Hòa vào vai ông Hùng, người cha đơn thân nuôi hai con gái, cô chị Hân đang tuổi dậy thì ẩm ương còn cô út My mắc bệnh hiểm nghèo, nên gánh nặng càng đè lên vai người cha khắc khổ làm nghề lái taxi. Một ngày nọ, ông Hùng cùng đồng nghiệp Tuấn bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ. Và ông Hùng sẽ phải đứng giữa hai lựa chọn: Giúp đỡ người xa lạ hay cứu con gái mình. Dù chọn bên nào, ông cũng sẽ phải trả giá, hoặc trở thành kẻ phạm tội hoặc cả đời sống trong dằn vặt vì đã buông tay với con mình. Người cha cả đời bươn chải sẽ làm thế nào khi ranh giới giữa tốt - xấu đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Tên phim là Anh Hùng, nhưng tấm poster đầu tiên chẳng có một chiếc áo choàng hay gương mặt siêu anh hùng nào đang đứng giữa khoảnh khắc tôn vinh. Thay vào đó, khán giả chỉ thấy Thái Hòa đầy khắc khổ, bàng hoàng khi đang bị bao vây bởi đám đông và một “khu rừng” toàn cánh tay giơ cao điện thoại như một phiên tòa phán xét giữa đường phố.

Ai sẽ là anh hùng trên mạng xã hội?

Giữa thời đại mỗi hành động đều có thể bị quay hình lại, mỗi thông điệp đều có khả năng bị cắt ghép, mỗi con người rất dễ bị kết tội bởi một người lạ mặt chỉ qua vài dòng bình luận… câu hỏi gieo vào tâm trí khán giả chính là “Ai mới thật sự là anh hùng?”.