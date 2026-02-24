Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sau mùa 2 nhiều biến cố, "House of the Dragon" chuẩn bị trở lại với đại chiến Gullet

ĐÔNG MIÊN
HHTO - Sau thời gian dài chờ đợi kể từ cái kết gây nghẹt thở của phần 2, HBO mới đây đã tung ra trailer đầu tiên cho "House of the Dragon" (Gia Tộc Rồng) mùa mới, hé lộ những cuộc đối đầu rực lửa trên bầu trời Westeros.

Trailer mới mở đầu bằng hình ảnh Aemond Targaryen (Ewan Mitchell thủ vai) ngồi trên Ngai Sắt, làm "nhiếp chính vương" tạm thời sau khi anh trai Aegon gặp nạn. Nhân vật này khẳng định đầy tham vọng về một dòng dõi quân vương mới. Trong khi đó, ở phía ngược lại, Nữ hoàng Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) tiếp tục củng cố lực lượng bằng việc chiêu mộ thêm những chiến binh rồng vào đội quân của mình.

westerosies1-3836092696553728593s2026-2-24-749628-story.jpg
Aemond Targaryen thể hiện rõ tham vọng khi ngồi lên Ngai Sắt. Ảnh: HBO
b213fb88b04d3e13675c.jpg
Tạo hình của Nữ hoàng Rhaenyra Targaryen trong phần mới. Ảnh: HBO

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đoạn giới thiệu chính là những hình ảnh đầu tiên về trận Gullet, một trong những cuộc hải chiến khốc liệt và quy mô nhất trong nguyên tác của tác giả George R.R. Martin. Đây là sự kiện mà người hâm mộ đã mong chờ từ cuối mùa 2 nhưng bị dời lại do thay đổi về số lượng tập phim.

4be08123cae644b81df7.jpg
2514d4479f8211dc4893.jpg
Phần 3 đưa trận hải chiến Gullet lên màn ảnh. Ảnh: HBO

Bên cạnh sự trở lại của dàn diễn viên quen thuộc gồm Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell và Tom Glynn-Carney, mùa 3 còn có thêm các gương mặt mới như James Norton trong vai Ormund Hightower, Tommy Flanagan vai Lord Roderick Dustin và Dan Fogler vai Ser Torrhen Manderly.

3c214bd601138f4dd602.jpg
Daemon và Rhaenyra là cặp đôi được yêu thích của series. Ảnh: HBO

House of the Dragon được chuyển thể từ tiểu thuyết Fire & Blood của George R. R. Martin, lấy bối cảnh khoảng 200 năm trước các sự kiện của Game of Thrones. Câu chuyện xoay quanh cuộc nội chiến giành quyền kế vị của nhà Targaryen, giai đoạn dẫn đến sự suy tàn và gần như tuyệt chủng của loài rồng tại Westeros.

2598dfcd95081b564219.jpg
Ảnh: HBO

House of the Dragon mùa 3 gồm 8 tập, dự kiến phát hành trực tuyến trên nền tảng HBO Max vào tháng 6/2026.

image-28.jpg
ĐÔNG MIÊN
