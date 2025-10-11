A Knight of the Seven Kingdoms: Tiền truyện mới của Game of Thrones lộ diện

HHTO - HBO đã tung đoạn giới thiệu chính thức cho "A Knight of the Seven Kingdoms", phần tiền truyện lấy bối cảnh gần một thế kỷ trước các sự kiện trong "Game of Thrones".

Khác với không khí chính trị và quy mô đồ sộ của House of the Dragon, A Knight of the Seven Kingdoms (tạm dịch: Hiệp sĩ của Bảy Vương quốc) tập trung vào câu chuyện mang tính cá nhân hơn. Phim theo chân Ser Duncan the Tall (Dunk), một hiệp sĩ lang bạt, và Egg - chàng trai nhỏ bé nhưng có thân phận thật là hoàng tử Aegon Targaryen. Cả hai rong ruổi khắp Westeros trong thời đại nhà Targaryen vẫn còn trị vì và ký ức về loài rồng chưa hoàn toàn phai nhạt.

Dựa trên tuyển tập truyện Tales of Dunk and Egg của nhà văn George R. R. Martin, mùa đầu tiên sẽ tái hiện nội dung của The Hedge Knight - câu chuyện về hành trình lập nghiệp của Dunk sau cái chết của người thầy cũ. Bối cảnh của A Knight of the Seven Kingdoms diễn ra hơn 70 năm sau House of the Dragon, thời điểm loài rồng đã tuyệt chủng và quyền lực của nhà Targaryen bắt đầu lung lay.

Phim lấy mốc thời gian ở giữa "House of the Dragon" và "Game of Thrones﻿". Ảnh: The Panther

Biên kịch Ira Parker cho biết, điểm khác biệt của series nằm ở quy mô “gần gũi” và cách kể chuyện mộc mạc, phản ánh tính cách giản dị của nhân vật chính. “Dunk là người thẳng thắn và không thích phô trương. Mọi quyết định của chúng tôi đều xoay quanh tinh thần ấy,” Parker chia sẻ.

George R. R. Martin, tác giả của nguyên tác cũng chia sẻ rằng ông đã ấp ủ ý tưởng về dự án từ lâu và từng muốn dựng nên những màn đấu thương mãn nhãn nhất từng xuất hiện trên màn ảnh. “Tôi luôn yêu thích các giải đấu thời Trung Cổ trong những bộ phim khác. Với lần này, chúng tôi muốn làm điều tốt nhất có thể,” tác giả chia sẻ tại sự kiện New York Comic-Con.

Tạo hình của nam diễn viên Peter Claffey trong vai chính Dunk. Ảnh HBO

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan về dự án lần này. Bên cạnh nhóm khán giả trông đợi phim, một bộ phận người hâm mộ lại cho rằng A Knight of the Seven Kingdoms có thể thiếu đi sự kịch tính và quy mô hoành tráng vốn quen thuộc của "vũ trụ" Game of Thrones, bởi phần phim mới này hầu như chỉ tập trung vào một nhân vật trung tâm và câu chuyện mang màu sắc quá đỗi đời thường.

Một đại cảnh trong phim. Ảnh: HBO

Loạt phim có sự tham gia của Peter Claffey trong vai Ser Duncan, Dexter Sol Ansell trong vai Egg, cùng dàn diễn viên phụ gồm Bertie Carvel, Sam Spruell, Daniel Ings và Tanzyn Crawford. George R. R. Martin cùng Ira Parker đồng viết kịch bản và tham gia sản xuất, bên cạnh Ryan Condal và Sarah Bradshaw - những cái tên quen thuộc từng góp phần tạo nên House of the Dragon.

A Knight of the Seven Kingdoms dự kiến phát sóng từ ngày 18/1/2026 trên nền tảng HBO Max.