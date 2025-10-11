Train Dreams: Giữa guồng quay hối hả, bộ phim muốn bạn chậm lại đôi chút

HHTO - Netflix đã phát hành trailer chính thức cho "Train Dreams", bộ phim được ví như “bản khúc lặng” giữa thời kỳ nước Mỹ đang bước vào kỷ nguyên công nghiệp.

Được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Denis Johnson, Train Dreams kể về Robert Grainier, một người thợ đốn gỗ và công nhân đường sắt ở vùng Tây Bắc nước Mỹ đầu thế kỷ 20. Trong thời kỳ mà mọi thứ đang thay đổi chóng mặt, từ những đoàn tàu nối liền đất nước đến máy móc dần thay thế con người, Robert chỉ biết sống tiếp, làm việc, chịu đựng và yêu thương.

Trailer phim mở đầu bằng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ xen lẫn tiếng tàu sắt xé gió, với câu thoại đậm chất suy tư: “Chúng ta đang chặt đi những thân cây đã ở đây suốt 500 năm. Điều đó chạm đến tâm hồn con người, dù anh có nhận ra hay không.”

Không mang nhịp phim dồn dập hay kịch tính, không xoay quanh những con người tự định đoạt số phận bằng sức mạnh hay tham vọng, Train Dreams kể về cuộc đời một người bình thường để nhắc ta rằng không ai là “nhỏ bé” trong câu chuyện của chính mình.

Ảnh: Netflix

“Trên màn ảnh, khán giả đã quen xem những con người không ngừng lao vào hành động và thử thách. Họ tạo ra định mệnh của riêng mình, vượt qua chướng ngại, chiến đấu với nghịch cảnh hoặc kẻ thù,” nam diễn viên Joel Edgerton chia sẻ. Nhưng khi tham gia Loving (2016), anh mới thật sự hiểu thế nào là một kiểu anh hùng khác: “Tôi nhận ra đôi khi những người đáng để lắng nghe nhất lại là những người chỉ nói khi thật sự cần thiết. Họ ít lời, nhưng sức nặng của họ lại mạnh mẽ và cuốn hút vô cùng.”

Ảnh: Netflix

Nam diễn viên cũng tin rằng phần lớn chúng ta đều bị "xô đẩy" bởi hoàn cảnh, bởi cộng đồng, bởi những cơ hội hoặc giới hạn mà môi trường mang lại. Và có lẽ chính trong sự bị động đó, con người mới bộc lộ hết vẻ đẹp trước guồng quay khắc nghiệt của thế giới.

“Thông qua việc khắc họa một cuộc đời bình thường, một mặt, bộ phim cho thấy tất cả chúng ta đều nhỏ bé đến nhường nào. Nhưng mặt khác, chúng ta lại đóng vai trò quan trọng biết bao trên thế giới chúng ta đang sống, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà ta được ban tặng để tồn tại trên hành tinh này," Joel nói.

Đời sống của một cái cây có thể được đo bằng những vòng gỗ của nó. Khi chặt một thân cây xuống, ta có thể đặt tay lên từng năm tháng tồn tại của nó, cảm nhận được cả nhịp trôi chậm rãi mà bền bỉ của thời gian. Có lẽ, việc đo lường cuộc đời một con người cũng không khác mấy. Nó cũng được tạo nên từ nhiều tầng lớp, cũng là sự tích tụ của thời gian và trải nghiệm, khiến con người lớn lên và thay đổi theo những cách mà không phải lúc nào cũng dễ nhận ra từ bên ngoài. - Netflix viết về bộ phim -

Train Dreams do đạo diễn Clint Bentley thực hiện cùng đồng biên kịch Greg Kwedar, bộ đôi từng được biết đến với Sing Sing (2023), tác phẩm gây tiếng vang với ba đề cử Oscar.

Sau khi ra mắt tại Liên hoan phim Sundance và Toronto, Train Dreams nhận được nhiều lời khen ngợi cho phần hình ảnh tinh tế và chất thơ trong cách kể chuyện. Giới phê bình nhận xét, bộ phim không kể về những biến cố lớn mà là “bản ghi trữ tình về đời sống bình thường, nơi cái đẹp và nỗi đau cùng song hành”.

Ảnh: Netflix

Train Dreams sẽ ra mắt tại một số rạp chiếu vào ngày 7/11 và phát trực tuyến trên nền tảng Netflix từ ngày 21/11/2025.