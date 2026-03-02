Studio đứng sau Your Name ra mắt siêu phẩm mới: Lời Nguyền Thư Viện Mikura

Trong nhiều năm qua, studio Kagokan đã khẳng định vị thế với loạt anime điện ảnh mang dấu ấn thị giác và cảm xúc đặc trưng, chinh phục hàng triệu khán giả toàn cầu. Những tác phẩm như Your Name, Weathering With You hay Suzume không chỉ thành công về mặt phòng vé mà còn trở thành hiện tượng văn hóa, nổi bật với phần hình ảnh điện ảnh bay bổng, âm nhạc giàu cảm xúc và cách kể chuyện sâu lắng.

Your Name từng gây sốt khi ra mắt

Tiếp nối thành công đó, Lời Nguyền Thư Viện Mikura được kỳ vọng sẽ là dự án anime chuyển thể đáng chú ý tiếp theo. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Whoever Steals This Book - tác phẩm từng được đề cử Japan Booksellers' Award 2021, một trong những giải thưởng uy tín do chính các nhà sách Nhật Bản bình chọn nhằm tôn vinh những tác phẩm có giá trị văn học và sức lan tỏa mạnh mẽ tới độc giả.

Lời Nguyền Thư Viện Mikura cũng là một cuộc phiêu lưu kỳ ảo

Truyện kể về gia đình Mikura thị trấn Yomunaga sở hữu một thư viện cực kỳ quý giá. Ngày xưa, thư viện từng bị mất hơn 200 cuốn sách nên bà Tamaki Mikura quyết định đóng cửa nơi này, còn ếm lời nguyền vào từng cuốn sách để mỗi cuốn sách bị đánh cắp có thể làm biến đổi thế giới thực. Nhiều năm sau, một vụ trộm nữa lại xảy ra ở thư viện và lần này đến lượt Mifuyu - cháu gái bà Tamaki bị cuốn vào cuộc phiêu lưu.

Nữ chính là cô nàng không hề thích sách chút nào

Khi được chuyển thành phim, câu chuyện kỳ ảo này sẽ được kể lại bằng những khung hình đẹp mắt, đưa khán giả thực sự bước vào thế giới của thư viện Mikura, khám phá hành trình của những lời nguyền cổ xưa.