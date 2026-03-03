Cnet bình chọn Tứ đại mỹ nhân của tiểu hoa 95, vì sao vắng bóng Triệu Lộ Tư?

HHTO - Khi cư dân mạng xứ Trung bình chọn ra 4 nữ diễn viên xinh đẹp nhất trong nhóm tiểu hoa 95, việc Triệu Lộ Tư không có tên khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Tiểu hoa 95 là nhóm các nữ diễn viên sinh sau năm 1995 và gồm rất nhiều cái tên đình đám, liên tục đóng vai chính trong nhiều phim ăn khách như: Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Quan Hiểu Đồng, Vương Sở Nhiên, Điền Hi Vi, Chương Nhược Nam và Châu Dã. Mới đây, khán giả đã chọn ra 4 nhan sắc nổi bật nhất trong số tiểu hoa này và mỗi mỹ nhân lại đẹp một kiểu khác nhau.

Vương Sở Nhiên có nhan sắc rực rỡ, sắc sảo, rực rỡ đến mức có phần lấn át cả người khác. Dù phải gánh tạo hình lòe loẹt, diêm dúa trong Còn Ra Thể Thống Gì Nữa thì Vương Sở Nhiên vẫn đẹp lộng lẫy. Cô hóa thân làm thiếu nữ thời dân quốc lại càng kiêu sa hơn nữa.

Điền Hi Vi lại mang vẻ trong trẻo, ngọt ngào, nhí nhảnh như em gái nhà bên. Nụ cười rạng rỡ, điệu bộ lí lắc, đôi mắt to tròn của Điền Hi Vi khiến ai nhìn cũng muốn yêu mến, che chở cho cô gái bé nhỏ này.

Châu Dã lại mang vẻ lạnh lùng, xa cách khiến người khác chỉ muốn đứng từ xa ngắm nhìn. Châu Dã tuy không có nét đẹp rực rỡ nhưng càng nhìn lại càng tỏa ra khí chất rất riêng.

Tống Tổ Nhi lại sở hữu nét đẹp cổ điển với khuôn miệng nhỏ xíu, gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng mịn. Thế nên Tống Tổ Nhi đóng phim cổ trang luôn được khen là đẹp hơn phim hiện đại.

Tuy 4 cái tên này đều được khán giả công nhận xứng đáng là tứ đại mỹ nhân của nhóm tiểu hoa 95, nhưng không ít người vẫn băn khoăn vì thiếu Triệu Lộ Tư. "Thánh nữ xuyên không" là cái tên nổi nhất trong các tiểu hoa, danh tiếng hay sức hút mạnh hơn hẳn nhóm còn lại, nhưng không ít người cho rằng diện mạo của cô chỉ dừng ở mức xinh xắn, dễ thương chứ chưa đẹp ấn tượng đến mức hút hồn như các đồng nghiệp.