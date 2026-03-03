Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xôn xao ảnh cưới của Tom Holland và Zendaya, stylist xác nhận cả hai đã kết hôn

Thiện Dư

HHTO - Bức ảnh cưới của Tom Holland và Zendaya đang trở thành tâm điểm chú ý sau tin tức xác nhận kết hôn của cả hai.

Những ngày qua, tin tức kết hôn của cặp đôi phim Người Nhện - Tom Holland và Zendaya khiến mạng xã hội bùng nổ. Sau đó, một bức ảnh cưới của cả hai bắt đầu được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trở thành chủ đề bàn tán xôn xao.

2.png
Bài viết chúc mừng cặp đôi Người Nhện gây sốt mạng xã hội.

Trong hình ảnh được chia sẻ rộng rãi, cặp đôi xuất hiện trong trang phục cưới lung linh: Tom Holland diện vest tối màu lịch lãm, còn Zendaya mặc váy cưới trắng. Cả hai đang đứng trước cha xứ trong khoảnh khắc trao nhẫn và Tom nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay bạn đời. Bức ảnh nhanh chóng thu về tương tác cực khủng, khiến không ít người tin rằng đây chính là khoảnh khắc thực tế từ đám cưới bí mật của họ.

Tuy nhiên, ngay sau khi viral, bức ảnh nhanh chóng bị cộng đồng mạng nghi ngờ là sản phẩm do AI tạo ra. Bởi lẽ cho đến nay, lễ cưới của Zendaya và Tom Holland vẫn được giữ kín đáo. Nếu có ảnh thì cũng là ảnh chất lượng cao do cả hai chủ động đăng tải, chứ khó có thể là ảnh mờ do khách hay ai đó chụp và tuồn ra như vậy.

645849673-18426786961140870-3466.jpg
Bức ảnh cưới của cả hai bị nghi là AI.
640398936-17948678385107319-7561.jpg
Thông tin vợ chồng của Tom Holland và Zendaya đã được cập nhật trên mạng.

Về thông tin kết hôn, thông tin gây sốt mạng xã hội này bắt nguồn từ Law Roach, stylist lâu năm của Zendaya. Tại thảm đỏ lễ trao giải Actor Awards 2026, Law đã trả lời vui vẻ với báo giới rằng đám cưới của cặp đôi đã diễn ra và khán giả đã không may bỏ lỡ điều đó. Trước đó, Zendaya và Tom Holland đã đính hôn vào cuối năm 2024, với bằng chứng là chiếc nhẫn kim cương xuất hiện trên tay nữ diễn viên tại lễ trao giải Quả cầu vàng. Đến đầu 2026, sao nữ đình đám để lộ chiếc nhẫn vàng đơn giản trên ngón áp út, từ đó dấy lên nghi vấn cả hai đã bước sang giai đoạn về chung một nhà.

b5e06b08e9c2559c0cd3-7691-3857.jpg
106545461-15577657-pictured-zend.jpg
Zendaya chuyển từ nhẫn đính hôn sang nhẫn kết hôn.

Trong thời gian tới, cả hai ngôi sao đều sẽ quay lại màn ảnh rộng. Đặc biệt, cả hai đều sẽ tham gia Spider-Man: Brand New Day - phần phim mới đánh dấu khởi đầu mới cho Peter Parker sau No Way Home. Chưa kể, cả hai cũng sẽ góp mặt trong siêu phẩm The Odyssey của Christopher Nolan. Trong phim, Tom Holland đóng vai Telemachus - con trai của nam chính Odysseus, còn Zendaya thủ vai Nữ thần Athena.

642034123-1644449426571733-7110582869033460216-n.jpg
Thiện Dư
