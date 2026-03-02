Rating Mùa Rực Rỡ Của Em giảm nhẹ, The Art of Sarah - Shin Hye Sun sắp bị soán ngôi

HHTO - Rating của "Mùa Rực Rỡ Của Em" (In Your Radiant Season) không bùng nổ ở tuần chiếu thứ 2. "Boyfriend On Demand" (Bạn Trai Theo Yêu Cầu) đang có dấu hiệu tương tự "Can This Love Be Translated" (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không).

Trước khi tiến đến 2 tập cuối, rating tập 13 và 14 của Undercover Miss Hong (Điều tra viên Hong) tăng nhẹ so với tuần trước, lần lượt là 10,6% và 11,8%. Hai tập kết của No Tail to Tell (Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người) đạt rating 3,7% - con số an toàn khi nhìn lại chặng đường chênh vênh với nhiều lời chê trách về nội dung và diễn xuất.

Tuần qua, bộ rom-com The Practical Guide to Love do Han Ji Min, Park Sung Hoon và Lee Ki Tae đóng chính bắt đầu chiếu, khởi động với rating 3,1% và 3,3%. "Phản ứng hóa học" của cô và 2 bạn diễn đều tốt. Kịch bản chưa có điểm đột phá nên khả năng hút thêm khán giả mới không cao.

Mùa Rực Rỡ Của Em duy trì mạch phim chậm rãi, thư thái ở tập 3 và 4 khi Ran (Lee Sung Kyung) quyết định dùng "gói dùng thử" 3 tháng làm bạn với Chan (Chae Jong Hyeop). Mạch chậm nên rating cũng không có tiến triển rõ. Tỉ suất người xem tập 3 là 4,3% sau đó giảm xuống còn 3,1% ở tập 3. Xu hướng chung là giảm so với tuần chiếu đầu (4,4% - 3,5%).

Tại bảng xếp hạng phim và diễn viên được quan tâm nhất tuần 3 tháng 2, The Art of Sarah và Shin Hye Sun (hay Shin Hae Sun) tiếp tục giữ ngôi vương. Á quân cũng không đổi. Mùa Rực Rỡ Của Em và Chae Jong Hyeop - Lee Sung Kyung có pha thăng hạng rõ rệt do thời điểm tổng kết số liệu rơi vào tuần đầu phim chiếu.

Boyfriend on Demand - bộ phim do Jisoo, Seo In Guk đóng chính gia nhập Top 10 phim được quan tâm dù chưa chính thức lên sóng. Trước đó, series gốc của Netflix cũng thuộc thể loại tình cảm - Can This Love Be Translated cũng giữ vị trí thứ 10 vào tuần trước khi chiếu. Điểm giống nhau này có thể sẽ là "điềm báo" cho thấy Boyfriend on Demand và Jisoo sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí số 1 ở bảng xếp hạng phim - diễn viên tuần 4 tháng 2 và tuần 1 tháng 3.