Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Vì sao khán giả ngỡ ngàng khi Vương Sở Nhiên trở thành "nàng thơ" mới của Dior?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Vương Sở Nhiên không phải sao nữ châu Á đầu tiên trở thành Đại sứ thương hiệu của Dior, nhưng cách nhà mốt này giới thiệu cô mới khiến mọi người bất ngờ.

vuong-so-nhien-9.jpg
vuong-so-nhien-22.jpg

Ngay trước show diễn của Dior tại tuần lễ thời trang Thu Đông Paris vừa diễn ra, nhà mốt nước Pháp đã giới thiệu Vương Sở Nhiên là Đại sứ thương hiệu. Vậy là cư dân mạng còn đang lo lắng khi Địch Lệ Nhiệt Ba không thể có mặt trong sự kiện vì mắc kẹt ở Dubai thì đã xôn xao khi Vương Sở Nhiên trở thành "công chúa mới" của Dior.

vuong-so-nhien-14.jpg
vuong-so-nhien-21.jpg
vuong-so-nhien-24.jpg
vuong-so-nhien-25.jpg

Sở dĩ netizen bất ngờ vì trước đó, Vương Sở Nhiên và Dior chưa có mối quan hệ thân thiết. Thường thì các nghệ sĩ sẽ trải qua một thời gian dài hợp tác với nhà mốt, diện đồ của hãng để chụp ảnh, tham gia các sự kiện, làm bạn thân thương hiệu rồi sau đó mới trở thành Đại sứ thương hiệu. Tuy nhiên, Vương Sở Nhiên đã “nhảy cóc”, đi thẳng lên mức cao nhất.

vuong-so-nhien-7.jpg
vuong-so-nhien-8.jpg

Trước đó, nữ chính phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đang là bạn thân thương hiệu của Gucci. Netizen còn đang đồn đoán cô và Gucci sắp kết thúc hợp đồng thì ai mà ngờ nữ diễn viên đã có danh phận mới với Dior. Nhiều người gọi đây là màn bổ nhiệm rất đặc biệt, chứng tỏ Dior rất ưu ái Vương Sở Nhiên.

vuong-so-nhien-2.jpg
vuong-so-nhien-5.jpg
vuong-so-nhien-10.jpg
vuong-so-nhien-19.jpg

Không chỉ người hâm mộ Vương Sở Nhiên mà cư dân mạng đều khen Dior rất nhanh tay. Nữ diễn viên vừa tỏa sáng với Còn Ra Thể Thống Gì Nữa và có nhiều dự án hấp dẫn sắp lên sóng là nhà mốt nước Pháp đã tặng ngay danh phận Đại sứ thương hiệu.

vuong-so-nhien-6.jpg
vuong-so-nhien-11.jpg

Vương Sở Nhiên sở hữu nhan sắc rực rỡ, thần thái thanh nhã yêu kiều rất hợp với phong cách của Dior. Chỉ cần nhìn loạt ảnh nữ diễn viên lộng lẫy kiêu sa trong show thời trang, rồi lại biến hình thành tiểu thư dịu dàng trong buổi dạo phố là đủ thấy Dior đã có lựa chọn đúng đắn.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Vương Sở Nhiên #đại sứ thương hiệu Dior #Vương Sở Nhiên Dior #Vương Sở Nhiên nhan sắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục