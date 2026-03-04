Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địch Lệ Nhiệt Ba mắc kẹt ở Dubai: Công ty đổ lỗi cho nghệ sĩ, quản lý có vấn đề?

HHTO - Ồn ào quanh việc nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba bị mắc kẹt ở Dubai trong thời điểm nhạy cảm ở khu vực Trung Đông đang trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng, khi tình hình của cô hiện vẫn chưa rõ ràng.

Từ hôm qua đến nay, cư dân mạng Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến các tin tức liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba mắc kẹt ở Dubai giữa lúc khu vực này đang có xung đột. Bởi cho đến lúc này, dù công ty quản lý khẳng định nữ diễn viên khỏe mạnh, an toàn thì vẫn chưa có bức ảnh hay video nào cho thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đang ổn ở Dubai.

nhiet-ba-4.jpg
Địch Lệ Nhiệt Ba đang chưa rõ tình hình ra sao

Netizen chỉ trích công ty Gia Hành vì mua vé bay thẳng cho ê-kíp tới Paris, nhưng riêng Địch Lệ Nhiệt Ba cùng trợ lý lại chọn chuyến bay quá cảnh ở Dubai nên mới rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhưng công ty này lại khẳng định rằng chính mỹ nhân Tân Cương lựa chọn hãng bay Emirates nối chuyến ở Dubai vì muốn trải nghiệm dịch vụ hạng thương gia xịn nhất. Vì thế, công ty Gia Hành không có lỗi trong việc “nhân viên thì đã đến Paris, còn nghệ sĩ thì mắc kẹt”.

nhiet-ba-1.jpg
Công ty Gia Hành đổ lỗi cho nghệ sĩ khiến netizen càng thêm tức giận.

Tuy nhiên, khán giả cho rằng lý lẽ công ty Gia Hành đưa ra không thuyết phục, thay vì tìm cách liên lạc với Địch Lệ Nhiệt Ba để xác định rõ tình hình thì lại đổ lỗi cho nghệ sĩ. Nhất là khi có tin đồn nữ diễn viên không tái ký hợp đồng với công ty quản lý, càng khiến netizen nghi ngờ Gia Hành bỏ bê Địch Lệ Nhiệt Ba.

nhiet-ba-6.jpg
Điều khán giả quan tâm nhất lúc này là sự an toàn của Nhiệt Ba.

Thêm vào đó, người đại diện hiện tại của mỹ nhân Tân Cương ngày trước từng làm việc với Dương Mịch. Người này đã từng làm mất hộ chiếu của Dương Mịch, khiến nữ diễn viên không thể tới Hồng Kông dự sự kiện khai trương cửa hàng của Dior. Dương Mịch chỉ còn biết lên mạng xã hội gửi lời xin lỗi Dior, mong sau này có dịp khác được hợp tác với nhà mốt. Và đến bây giờ, tới lượt Địch Lệ Nhiệt Ba lại gặp trục trặc khi đi dự show thời trang Dior, nên người hâm mộ đều cho rằng mỹ nhân Tân Cương nên tách khỏi công ty Gia Hành, lập phòng làm việc riêng của mình.

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Địch Lệ Nhiệt Ba #công ty Gia Hành #Địch Lệ Nhiệt Ba mắc kẹt #Địch Lệ Nhiệt Ba Gia Hành

