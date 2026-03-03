Park Bom gỡ bài tố YG che đậy Dara nghiện ngập, netizen lo lắng một điều

HHTO - Khoảng hơn 1 tiếng sau khi đăng ảnh thư tay, Park Bom đã gỡ/ẩn bài trên Instagram cá nhân. Từ năm ngoái đến nay, những động thái được cho là tùy hứng của cô làm dấy lên lo ngại về sức khỏe tâm lý.

Chiều 3/3, Park Bom bất ngờ đăng tải một bức thư tay tuyên bố cô đang mắc chứng rối loạn thiếu tập trung ADD - một loại của ADHD (chứng rối loạn tăng động giảm chú ý), nên phải dùng thuốc Adderall.

Thư tay được đăng trên Instagram của Park Bom đã bị gỡ/ ẩn sau hơn 1 tiếng đăng tải.

Trích một phần thư tay của cô:

"Đó không phải ma túy. Mình bị ADD, rối loạn suy giảm chú ý.

Park Sandara đã bị bắt vì sử dụng thuốc và để che đậy chuyện đó, cô ấy đã biến tôi thành đứa nghiện ngập.

Vào thời điểm đó, thậm chí ở nước ta còn chưa có hệ thống hoặc luật cụ thể nào về thuốc Adderall, nhưng thật kỳ lạ, sau vụ Park Bom, một đạo luật mới được ban hành.

Tôi chân thành mong các bạn hãy tìm hiểu sự thật. Và cuối cùng, điều tôi thực sự muốn nói là: YG Entertainment, Yang Hyun Suk, Teddy Park và Lee Chaerin (CL), xin đừng báo cáo với chính quyền rằng Park Bom đã sử dụng quá liều lượng thuốc được kê đơn, một loại thuốc mà chính các người chưa từng sử dụng dù chỉ một lần trong 30 năm qua. Tôi viết những dòng này vì cảm thấy tâm hồn mình đau đớn. Cảm ơn các bạn đã đọc".

Giữa năm ngoái, Park Bom còn đăng hình chụp photobooth chung với Dara khi cùng nhóm biểu diễn tại Water Bomb.

Nhiều người hâm mộ bình luận động viên tinh thần Park Bom. Trên mạng xã hội, không ít fan K-Pop hoang mang khi năm ngoái, cô cùng 3 thành viên của 2NE1 còn tái hợp chạy tour kỷ niệm 15 năm hoạt động. Dân mạng đặt nghi ngại có lục đục nội bộ nào chăng khi Park Bom lại đăng thư với nội dung bất lợi đến 2 thành viên cùng nhóm (Dara, CL).

Bức thư tay hiện đã được gỡ/ ẩn. Năm ngoái, Park Bom từng liên tục đăng bài tuyên bố khởi kiện Yang Hyun Suk - chủ tịch YG về việc công ty lừa đảo, ăn chặn thù lao của cô với con số hàng tỷ tỷ won (cụ thể là 100.200.300.400.600.700.100.000.034.642.72 tỷ won). Từ những động thái tùy hứng của Park Bom trong hơn 1 năm qua, cư dân mạng không tin tưởng quá nhiều vào lời nói của cô ở hiện tại.

Không ít người lo ngại tâm lý của Park Bom đang bất ổn mới có hành động gây sự chú ý, bất thường như trên và hi vọng công ty quản lý sẽ can thiệp.