Pha đổi nghề "định mệnh" của "Chú chân dài" Yeon Seok và "Cá hố" Hospital Playlist

HHTO - Giới thiệu cốt truyện, mô tả nhân vật của Yoo Yeon Seok trong bộ phim sắp lên sóng "Phantom Lawyer" (Luật Sư Bóng Ma) đang cho thấy những điểm chung như "duyên tiền định" với một bộ phim do "Cá hố Hospital Playlist" Jung Kyung Ho đóng chính.

Yoo Yeon Seok sắp trở lại với bộ phim mới của đài SBS - Phantom Lawyer (Luật Sư Bóng Ma). Đây là màn tái xuất chính thức của anh trên màn ảnh nhỏ kể từ sau cơn sốt châu Á với phát ngôn viên Baek trong Khi Điện Thoại Đổ Chuông.

Vẫn bảnh bao, lịch lãm trong những bộ suit chỉn chu, nhưng không còn là Baek Sa Eon lạnh lùng, điềm tĩnh, Yoo Yeon Seok sẽ có "gói biểu cảm" đa dạng hơn, thậm chí là nũng nịu, nhí nhố khi vào vai luật sư Shin Yi Rang.

Phantom Lawyer bắt đầu khi luật sư Shin mở văn phòng tại nơi từng là nhà của pháp sư. Từ lúc dọn đến đây, những chuyện kỳ lạ xảy ra kèm theo một năng lực đặc biệt xuất hiện trong Yi Rang - nhìn thấy linh hồn, thậm chí là bị ma nhập. Shin Yi Rang là một luật sư chính trực, đôi khi hành xử theo cảm xúc hơn là toan tính lợi ích cá nhân. Anh không quay lưng với những khách hàng có câu chuyện bi thương, không lùi bước khi gặp trở ngại nhưng cũng "sảng hồn" khi đột ngột nhìn thấy ma.

Câu chuyện của Phantom Lawyer gợi nhắc đến Oh My Ghost Clients (Ma ơi, kiện ai). Đây cũng là điểm chung thú vị giữa Yoo Yeon Seok và Jung Kyung Ho. Cả hai trở nên thân thiết sau khi hợp tác trong series Hospital Playlist. Sau 5 năm, "Giáo sư cá hố" và "Chú chân dài" lại lần lượt "đổi nghề", cùng hóa thân thành luật sư giúp các linh hồn giải oan.

Khác với Yi Rang, Noh Mu Jin (Jung Kyung Ho thủ vai) là một luật sư sống chật vật và không có định hướng rõ ràng. Sau một lần thoát chết từ một vụ tai nạn, anh bất ngờ nhìn thấy linh hồn và buộc phải giúp họ hóa giải oan khuất. Jung Kyung Ho được khen diễn như "lên đồng" với những tình huống bị "thân chủ nhập hồn". Dự đoán, Yoo Yeon Seok cũng sẽ bỏ túi những cảnh xuất sắc tương tự vừa ấn tượng vừa xúc động, hài hước khi các hồn ma nhập vào người Yi Rang.

"Gấu ù lì" Kim Dae Myung là cameo (khách mời) trong tập đầu của Oh My Ghost Clients. Dù khả năng thành hiện thực rất thấp nhưng những thông tin về mùa mới Hospital Playlist 3 xuất hiện gần đây lại nhen nhóm thêm hi vọng cho fan "F5 Yulje" về việc ghé qua trong tác phẩm mới của nhau.

Phantom Lawyer dự kiến lên sóng vào ngày 13/3. Ngoài Yoo Yeon Seok, phim sẽ có sự góp mặt của Esom. Cô vào vai nữ luật sư ưu tú Han Na Hyun, người sẽ cùng Yi Rang giải quyết những vụ kiện từ thân chủ đặc biệt. Teaser phim cho thấy lửa tình sẽ nhen nhóm trong quá trình làm việc của hai người.

