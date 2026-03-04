2 Gen Z hot nhất Battle of Fates: Quá khứ gây sốc, ảnh đời thường "không pháp sư lắm"

HHTO - Không phải thí sinh mạnh nhất và bị loại, nhưng 2 pháp sư (shaman) Gen Z - Noh Seulbi và Maehwa Doryeong (Công tử Mai Hoa) vẫn là cái tên hot nhất show "Đại chiến vận mệnh" (Battle of Fates). Cả hai vừa đối lập vừa có nhiều điểm chung.

Noh Seulbi

Noh Seulbi sinh năm 1998, gây sốt khi không mặc trang phục truyền thống, xuất hiện với khí chất "chị đại" quyến rũ, khác biệt giữa dàn người chơi "lên full đồ" của Battle of Fates. Những hình ảnh đời thường được cô cập nhật đều đặn trên trang cá nhân khiến nhiều người bất ngờ vì lướt qua trông không giống một người "đi theo tiếng gọi vũ trụ".

Hình ảnh đời thường của Seulbi.

Battle of Fates không phải chương trình đầu tiên chạm tới nỗi đau trong quá khứ của Seulbi. Câu chuyện từng được cô chia sẻ tường tận vào khoảng 3 năm trước trong chương trình Phụ huynh tuổi teen của đài MBN và Sisters Attack của Channel S.

Noh Seulbi từng là nạn nhân của bạo lực học đường và bạo lực gia đình. Cô bị một pháp sư thao túng tâm lý, khiến cô phải kết hôn với gã để thoát khỏi sự đe dọa từ cha ruột. Seulbi bỏ nhà theo hắn, bị lừa và có thai ngoài ý muốn năm 19 tuổi.

Anh ta bạo hành cô, ngoại tình, thậm chí ép cô làm giấy khai tử cho con gái nhằm rũ bỏ trách nhiệm hợp pháp khi Seulbi ôm con bỏ đi. Để bảo vệ bản thân và con gái là một trong những lý do cô làm lễ nhận thần và trở thành pháp sư.

Noh Seulbi và con gái.

Seulbi là một fan của BLACKPINK. Cô từng khoe ảnh "đu trend" AI chụp với Lisa, tạo dáng bên tai nghe do Jennie hợp tác sản xuất.

Việc bắt đầu làm pháp sư khi là mẹ đơn thân từng khiến cô bị chỉ trích không ít. Bên cạnh công việc tâm linh, Seulbi cũng là một influencer làm đẹp, quảng cáo cho khá nhiều thương hiệu mỹ phẩm qua Instagram cá nhân. Cùng với cơn sốt của Battle of Fates, Noh Seulbi sở hữu một lượng fan lớn từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Ngày 5/3, cô sẽ tổ chức fan meeting đầu tiên ở Bangkok (Thái Lan).

Ngày 2/3, Seulbi đăng lại một Story Instagram của fan hi vọng cô sẽ sớm đến Việt Nam.

Maehwa Doryeong (Công tử Mai Hoa)

Đối lập với Seulbi, Công tử Mai Hoa toát lên khí chất nhẹ nhàng, dịu dàng, gây ấn tượng khi biết nhiều thuật pháp. Anh và Seulbi đều từng bị loại, được hồi sinh nhưng rồi lại đấu thua và bị loại ở những tập gần cuối. Không phải thí sinh mạnh nhất nhưng cả hai lại là 2 shaman Gen Z "hút fan" nhất chương trình.

Công tử Mai Hoa là "ông trùm" mạng xã hội, chăm chỉ livestream giao lưu, bình luận dạo dưới bài viết của fan. Anh có 2 tài khoản Instagram, một acc dành riêng cho công việc tâm linh, một acc thỉnh thoảng cập nhật ảnh thường nhật.

Tương tự "đồng nghiệp" Seulbi, Công tử Mai Hoa cũng khiến khán giả ngỡ ngàng với hình ảnh đời thường trông như một Gen Z ưa nhìn, dễ gần, đậm chất "bạn trai nhà bên" hơn là một pháp sư lành nghề. Từ trang cá nhân, có thể thấy Công tử Mai Hoa thích leo núi. Anh đi cùng bạn bè, gia đình hoặc đôi khi chỉ cập nhật ảnh đi một mình cầu nguyện.