Milan Fashion Week: Idol K-Pop "lép vế", sao Thái dẫn đầu chỉ số truyền thông

HHTO - Những nghệ sĩ Thái Lan "vượt mặt" dàn idol K-Pop đình đám như S.Coups SEVENTEEN, Ningning, Karina aespa... về chỉ số truyền thông tại Milan Fashion Week 2026 là ai?

Milan Fashion Week mùa Thu Đông 2026 vừa khép lại với mức độ phủ sóng truyền thông ấn tượng. Thống kê từ đơn vị Onclusive cho thấy có tổng số 4,97 triệu lượt đề cập trên mạng xã hội về Milan Fashion Week. Chỉ số này cao gấp gần 4 lần so với London Fashion Week vừa diễn ra ngay trước đó (1,30 triệu lượt).

"Milan Fashion Week 2026 một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng đáng gờm của các ngôi sao đến từ châu Á." - chuyên gia cao cấp Christophe Asselin nhận định trong báo cáo của Onclusive. Trong số 173 đại sứ và người nổi tiếng được theo dõi, Top 10 đều là sao châu Á.

Số lượng sao Thái chiếm 40% trong BXH Top 25. Đáng chú ý hơn cả, bốn vị trí dẫn đầu đều là người Thái Lan với chỉ số SOV (Share of Voice) áp đảo gồm Keng Harit (20,4%), Namping Napatsakorn (13,7%), Becky Armstrong (11,4%), Pooh Krittin (7,3%).

Mặt trận EMV (Earned Media Value) cũng cho thấy sự "lấn lướt" của dàn sao xứ sở Chùa Vàng. Số liệu công bố bởi Lefty cho biết Faye Peraya dẫn đầu, tạo ra doanh thu 11,1 triệu đô la. Mỹ nhân Thái góp phần giúp Ferragamo trở thành hắc mã tại Milan Fashion Week nhờ mức tăng trưởng doanh thu kỳ vọng (EMV) đáng kinh ngạc: 514% so với cùng kỳ năm trước.

Namtan Tipnaree đứng thứ hai với chỉ số EMV 9,2 triệu đô la. Pond Naravit "về đích" với 9 triệu đô la, dừng chân ở Top 3.

Dàn idol K-Pop chiếm 40% trong Top 25 người nổi tiếng được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội tại Tuần lễ thời trang Milan Thu/Đông 2026, vẫn được coi là "thế lực" đáng chú ý. S.Coups Seventeen với 5,9% SOV, thuộc Top 5. Lee Know Stray Kids (3,5%, Top 9), Ningning và Karina aespa lần lượt dừng chân ở Top 12, Top 22...

Việc các ngôi sao Thái Lan "vượt mặt" dàn idol K-Pop về chỉ số truyền thông tại các Fashion Week đến nay không còn là thông tin gây sốc. Theo Onclusive, đây không phải là dấu hiệu K-Pop suy giảm tầm ảnh hưởng. Đây là tín hiệu cho thấy ngành giải trí Thái Lan đã đạt được sự tương đồng về cấu trúc với ngành công nghiệp Hallyu trong khả năng tạo ra tương tác xã hội rộng rãi tại các Fashion Week.

Sự thành công của hàng loạt series Girls' Love, Boys' Love đưa nhiều diễn viên trẻ Thái Lan trở thành "hiện tượng" khắp châu Á. Fanbase Thái Lan là cộng đồng có sức mạnh huy động, chiến thuật "cày" số liệu hiệu quả trên các nền tảng mạng xã hội.

Các ngôi sao Thái Lan cũng được đánh giá cao hơn ở mặt chủ động, chăm chỉ cập nhật mạng xã hội. Số liệu từ Lefty cho biết sao Thái có tần suất đăng bài cao gấp 3 lần so với các quốc gia khác. Theo đó, sao Thái Lan đang dần trở thành lựa chọn được ưu tiên trong chiến lược truyền thông của các thương hiệu xa xỉ.

Không chỉ dừng lại ở các Fashion Week, số lượng sao Thái Lan được bổ nhiệm vào hàng ngũ đại sứ, bạn thân thương hiệu cao cấp tăng mạnh trong năm năm gần đây. Có thể kể đến Bright Vachiravit với Burbbery, Mai Davikah với Gucci, Bulgari, Milk Pansa với Saint Laurent...