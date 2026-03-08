Đến Chủ Nhật Đỏ 2026, nhận tranh vẽ hoạt hình và thư pháp thông điệp cá nhân

Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 diễn ra trong hai ngày 7 - 8/3 tại trường Đại học Văn Hiến (TP.HCM) với sự tham gia của 5.000 bạn sinh viên đến từ 20 trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, bên cạnh hoạt động hiến máu tình nguyện, các bạn sinh viên còn có thể tham gia hoạt động vẽ chibi, xin chữ thư phép từ ông đồ, chơi game trúng thưởng... ngay tại gian hàng của báo Hoa Học Trò.
Hai họa sĩ vẽ chibi, Sứa Con Lon Ton và Thảo Tâm cũng chính là họa sĩ vẽ minh hoạ và cộng tác viên quen thuộc của báo Hoa Học Trò. Các bạn sinh viên sẽ được vẽ hình cá nhân trực tiếp ngay tại gian hàng hoặc gửi hình để được vẽ lại phiên bản hoạt hình.
Ngoài những bạn chọn vẽ cá nhân, nhiều teen còn mong muốn được vẽ bạn bè, thú cưng của mình. Như bạn Thúy Vy (ĐH Văn Hiến, TP.HCM) đã gửi hình cặp đôi của mình với bạn trai để vẽ chibi. Vy tâm sự: "Người yêu của mình đang đi học Lục quân, mình hy vọng bức vẽ chibi dễ thương này sẽ là kỷ niệm và món quà dành tặng cho bạn ý khi học về".
Ánh Hồng (TP.HCM) đã xếp hàng chờ dài để được chọn vẽ chibi cậu bạn thân của mình - Phước Nhân. Hồng cho biết, hôm nay ngày 8/3 cũng chính là sinh nhật Phước Nhân. "Mình chọn vẽ chibi từ bức ảnh của Phước Nhân để làm quà bất ngờ cho "ổng" tối nay luôn!".
Bạn Thảo Tâm (trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) chia sẻ, chỉ trong khoảng 2 tiếng, Tâm đã vẽ hơn 50 bức vẽ chibi. "Đây là lần đầu tiên mình vẽ chibi trực tiếp cho các bạn ngay tại sự kiện Chủ Nhật Đỏ. Trộm vía gian hàng Hoa Học Trò hot quá nên sau hôm nay chắc là mình "lên cơ tay" luôn!".
Hoạ sĩ Sứa Con Lon Ton, cây cọ vẽ quen thuộc cho báo Hoa Học Trò được nhiều bạn sinh viên yêu thích và xếp hàng dài đặt cọc slot vẽ. "Mình thấy chị Sứa vẽ đẹp quá, nên mình còn đặt chị vẽ thêm cho hai bà bạn thân cũng đang chạy sự kiện Chủ Nhật Đỏ chung với mình luôn", bạn Mộng Thu (thành viên ban tổ chức sự kiện Chủ Nhật Đỏ).
Nhiều bạn cuối hàng cũng đã kiên nhẫn để chờ đến lượt vẽ của mình. "Khi nhận được tranh chibi, bao cơn mệt mỏi của mình cũng tan biến, công sức chờ đợi để nhận được bức vẽ chibi siêu xứng đáng".
Chủ Nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố tổ chức hằng năm trên quy mô toàn quốc. Với thông điệp Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi, chương trình ra đời nhằm góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.