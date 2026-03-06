Vừa xem series hoán đổi linh hồn, vừa rộn ràng “rước” Deal 8.3 trên app đặt món từ tổng tài

Chân dung tổng tài tâm lý nhất năm đã lộ diện cùng những màn plot twist “khét lẹt”. Không chỉ "đốn tim" trong từng tình tiết, chàng còn tâm lý mang theo cả list quà 8.3 cực xịn, hội chị em mau vào nhận ngay!

Sau khi tung ra series ngắn độc quyền trên YouTube, ShopeeFood khiến dân tình hóng tập mới từng ngày vì “cuốn quá cuốn”. Những tập đầu lên sóng là những lần netizen phải rùng mình trước độ “cờ ring” của kịch bản. Thế nhưng đó mới chỉ là màn khởi động, cú “quay xe” được mong chờ nhất vẫn còn ở phía sau.

Plot twist thay đổi số phận của bộ ba shipper - tổng tài - food reviewer

Ở những tập trước, định mệnh đã khiến Chi - cô shipper giao đồ ăn va phải Phúc - giám đốc công ty TDlive thuộc “hệ cầu toàn” đến mức lấy nhiệt kế ra đo độ nóng của đồ ăn. Chưa kịp “hoàn hồn” vì vị tổng tài đẹp trai nhưng khó tính, Chi đã lọt “sổ đen” của Tâm - food reviewer top 1 công ty, cũng là người thầm thích Phúc.

Trong một lần “chơi khăm” Chi, Tâm gặp sự cố ngay trong buổi livestream khiến sự nghiệp đang trên đà thăng hạng của food reviewer top 1 chao đảo. Thay vì nhận lỗi, Tâm chọn cách đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Chi và “tặng” cô shipper một đánh giá 1 sao.

Buồn bã, Chi ngồi thẫn thờ bên lề đường và tình cờ giúp đỡ một ông lão bán chong chóng bí ẩn. Chẳng ai ngờ rằng cuộc gặp gỡ thoáng qua ấy lại là bước ngoặt khiến Chi và Tâm đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ngay trước khi bất tỉnh, cả hai thoáng nghe một giọng nói bí ẩn vang lên, nhắc rằng chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ và đạt đủ số sao thì mới có thể trở về cuộc sống bình thường.

Lúc tỉnh dậy, hai cô nàng vô cùng hoảng loạn.

Và thế là Chi và Tâm buộc phải sống cuộc đời của đối phương, điều mà trước đó cả hai đều chưa từng tưởng tượng nổi.

Dù đã thử diễn lại hoàn cảnh trước khi hoán đổi hay uống thật say cho quên sầu, nhưng kết quả chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ “e là không thể”.

Những ngày hoán đổi thể xác “dở khóc dở cười” chính thức bắt đầu

Reviewer đỏng đảnh ngày nào nay phải ngoài đường giao đơn, đối mặt với nắng gió, kẹt xe và cả những khách hàng khó tính. Trớ trêu hơn, những chiêu trò Tâm từng bày ra để làm khó Chi nay lại được hội chị em từng thân thiết áp dụng ngược lại lên chính mình.

Lần đầu tiên, Tâm hiểu thế nào là mệt rã rời sau một ngày chạy đơn, hiểu cảm giác bị bắt nạt. Nhưng cũng chính trong những ngày đó, cô được trải nghiệm sự quan tâm ấm áp từ mẹ của Chi, được ăn những món giản dị mà trước đây cô chưa từng để ý.

Trong khi đó, Chi bất đắc dĩ bước vào thế giới của người nổi tiếng. Cô shipper vốn vô tư giờ đây phải đối mặt với áp lực livestream, đồng nghiệp thì toàn “rắn độc”, antifan chửi mắng mỗi ngày, đến cả chuyện ăn uống cũng bị hạn chế để giữ gìn vóc dáng. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến sự nghiệp của cô “bay màu”.

Từ hai con người xa lạ, Chi và Tâm dần thấu hiểu công việc lẫn những khó khăn mà đối phương đang trải qua.

Tổng tài “ra tay” khao nàng vạn deal xinh

Sau chuỗi livestream gây tiếng vang, Chi (trong thân xác Tâm) bất ngờ nhận được lời mời tham dự Gala 8.3. Trong khi một người tự tin sải bước trên thảm đỏ, thì Tâm (trong thân xác Chi) vẫn bận rộn với những đơn hàng quà tặng trong ngày đặc biệt dành cho phái nữ. Cô cẩn thận đưa tận tay hộp cupcake nhỏ xinh thắt nơ chỉn chu kèm một bông hồng đỏ thắm, hay giao chiếc bánh kem hình trái tim với tấm thiệp bé xíu ghi vài dòng nhắn gửi ngọt ngào.

Không khí ngày 8.3 rộn ràng còn lan tới các văn phòng công sở khi tại một văn phòng nọ, hội chị em được anh trưởng phòng chiêu đãi bữa trà chiều thịnh soạn. Điều thú vị là mỗi người đều có thể tự chọn món mình thích, ghi chú trực tiếp trên app và chốt đơn nhanh gọn nhờ tính năng đặt đơn nhóm của ShopeeFood.

Khoảnh khắc khiến khán giả “quắn quéo” nhất có lẽ là màn thể hiện đầy tinh tế của Phúc. Hình tượng tổng tài tiếp tục ghi điểm khi anh âm thầm chuẩn bị một set quà 8.3, kèm chậu sen đá mini và tấm thiệp viết tay: “Chúc cô 8.3 vui vẻ và luôn có sức sống như loài sen đá.” Nhận món quà từ shipper ShopeeFood với lời chúc thân thiện, Tâm (thân Chi) không khỏi ngỡ ngàng bởi phía sau đó là sự chu đáo của Phúc khi tự tay vào app chọn hoa - cây cảnh, tỉ mỉ đặt từng chi tiết cho người mình quan tâm.

“Tổng tài trong truyền thuyết” tinh tế khi tự tay chu đáo đặt món quà cho Tâm (thân Chi)

Đặc biệt, hình mẫu tổng tài ga lăng nay đã được ShopeeFood hóa thân ngoài đời thực, mang trà sữa, bánh ngọt, trái cây, hoa tươi... đến cho nàng. Thậm chí, từ 9:00 ngày 6.3, ứng dụng gọi món màu cam này còn “khao” thêm voucher 83.000 đồng cho đơn nhóm từ 150.000 đồng (số lượng có hạn) như một món quà nhỏ dành riêng cho phái đẹp.

Thế nên, nếu vẫn chưa “hữu duyên” gặp được anh chàng tổng tài nào, hội chị em vẫn có thể tự tạo trải nghiệm chuẩn “rom-com” tại nhà với loạt deal hời dịp 8.3 từ ShopeeFood, cùng những khoảnh khắc xem series tổng tài rôm rả. Và đừng quên theo dõi những tập tiếp theo của “Tổng tài ăn cơm ngon tôi giao”, phát sóng vào 12H trưa thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần trên YouTube @ShopeeFood_VN nhé!