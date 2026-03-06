Tuổi trẻ Đà Nẵng dâng hương tri ân, trao tặng công trình “Tủ sách yêu thương”

HHTO - Đoàn trường Đại học Đông Á phối hợp với Đoàn phường Hòa Cường và Đoàn trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã tổ chức Lễ khởi động và ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tri ân, trao tặng công trình “Tủ sách yêu thương” và ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện.

Sáng 5/3, Đoàn Trường Đại học Đông Á phối hợp với Đoàn phường Hòa Cường và Đoàn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi động và ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tại chương trình, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tri ân của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn viên, thanh niên dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ.

Trong dịp này, Đoàn trường Đại học Đông Á trao tặng công trình thanh niên “Tủ sách yêu thương” trị giá 20 triệu đồng nhằm góp phần lan tỏa văn hóa đọc, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận thêm nhiều nguồn tri thức; trao tặng công trình cải tạo cảnh quan sân chơi cho trẻ em; trao 20 suất học bổng tiếp sức đến trường và 12 hộp thư "điều em muốn nói".

Đoàn trường Đại học Đông Á trao tặng những phần quà cho các em học sinh.



Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng ra mắt 7 đội hình thanh niên tình nguyện năm 2026. Các đội hình sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực, đồng thời tham gia ra quân hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

7 đội hình thanh niên tình nguyện năm 2026.

Thông qua các hoạt động của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ trường Đại học Đông Á thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia các phong trào tình nguyện, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn, chung tay xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.