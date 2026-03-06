Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Tuổi trẻ Đà Nẵng dâng hương tri ân, trao tặng công trình “Tủ sách yêu thương”

Ý Lê (Tổng hợp)

HHTO - Đoàn trường Đại học Đông Á phối hợp với Đoàn phường Hòa Cường và Đoàn trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã tổ chức Lễ khởi động và ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tri ân, trao tặng công trình “Tủ sách yêu thương” và ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện.

Sáng 5/3, Đoàn Trường Đại học Đông Á phối hợp với Đoàn phường Hòa Cường và Đoàn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi động và ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tại chương trình, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tri ân của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc.

1.jpg
2.jpg
Đoàn viên, thanh niên dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ.

Trong dịp này, Đoàn trường Đại học Đông Á trao tặng công trình thanh niên “Tủ sách yêu thương” trị giá 20 triệu đồng nhằm góp phần lan tỏa văn hóa đọc, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận thêm nhiều nguồn tri thức; trao tặng công trình cải tạo cảnh quan sân chơi cho trẻ em; trao 20 suất học bổng tiếp sức đến trường và 12 hộp thư "điều em muốn nói".

dong-1.jpg
Đoàn trường Đại học Đông Á trao tặng những phần quà cho các em học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng ra mắt 7 đội hình thanh niên tình nguyện năm 2026. Các đội hình sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực, đồng thời tham gia ra quân hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

dong-2.jpg
7 đội hình thanh niên tình nguyện năm 2026.

Thông qua các hoạt động của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ trường Đại học Đông Á thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia các phong trào tình nguyện, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn, chung tay xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

bia.jpg
Ý Lê (Tổng hợp)
Ảnh: Đoàn Thanh niên Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng
#Đoàn Trường Đại học Đông Á #Đoàn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng #Tháng Thanh niên năm 2026 #đoàn viên #thanh niên

Xem thêm

Cùng chuyên mục