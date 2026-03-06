Ai dẫn đầu đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật?

HHTO - Hòa Minzy, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi đều góp công trong việc lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam ở nhiều phương diện. Là 3 cái tên sáng giá lọt vào Top 19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, ai hiện đang dẫn đầu bảng bình chọn?

Phương Mỹ Chi

Từng lọt vào đề cử và được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024, Phương Mỹ Chi tiếp tục lọt vào Top 19 đề cử năm nay và hiện đang là ứng cử viên nặng ký cho Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Song song với quá trình làm mới bản thân tại Em Xinh "Say Hi" 2025, Phương Mỹ Chi khiến khán giả quốc tế trầm trồ, nể phục bởi giọng hát nội lực tại Sing! Asia 2025. Cô giành hạng 3, góp phần không nhỏ trong việc lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam thông qua cách dàn dựng sân khấu qua từng vòng đấu.

Lồng ghép chất liệu văn hóa, dân gian, văn học vào sản phẩm âm nhạc đang là yếu tố cốt lõi tạo nên bản sắc của Phương Mỹ Chi.

Cô được chọn góp mặt trong các sự kiện lớn, cấp Quốc gia như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 80 năm Quốc khánh và Cách mạng Tháng Tám thành công, Đại hội Thi đua yêu nước...

Bên cạnh các giải thưởng âm nhạc như Mai Vàng, cúp "Ca sĩ đột phá" Làn Sóng Xanh năm 2025, Phương Mỹ Chi được nhận Huy hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2025, Giải thưởng Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2024...

Đức Phúc

Có khá nhiều điểm chung đến từ Phương Mỹ Chi và Đức Phúc. Bước đệm quan trọng trong khởi đầu sự nghiệp của 2 nghệ sĩ đều là chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc (Giọng hát Việt và Giọng hát Việt nhí). Đức Phúc và Phương Mỹ Chi tiếp tục tái định vị bản thân trong Vũ trụ "Say Hi" và lọt vào top chiến thắng. Nếu Phương Mỹ Chi tỏa sáng ở Sing! Asia 2025 thì Đức Phúc cũng thắng lớn tại cuộc thi âm nhạc quốc tế tổ chức tại Nga - Intervision 2025 và được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Sân khấu "Phù Đổng Thiên Vương" bùng nổ tại chương trình quốc tế, trở thành dấu mốc sáng trong năm 2025 của Đức Phúc.

Song song với việc phát triển sự nghiệp âm nhạc, chủ hit Hơn Cả Yêu còn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện như: Ủng hộ 500 triệu đồng cho 3 quỹ thiện nguyện nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước; ủng hộ 50 triệu đồng để hỗ trợ đất nước Cuba vượt qua khó khăn theo lời kêu gọi của Chính phủ; ủng hộ 1 tỷ đồng cho đồng bào khắc phục hậu quả do bão Bualoi...

Hòa Minzy

Phương Mỹ Chi, Đức Phúc góp phần lan tỏa văn hóa Việt trên sân khấu quốc tế, thì năm qua, Hòa Minzy tạo nên cơn sốt lớn tại quê nhà qua bản hit Bắc Bling. Ca khúc trở thành hiện tượng mạng, góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy du lịch tại Bắc Ninh, lan tỏa nét đẹp mang tính biểu tượng của cái nôi làn điệu quan họ.

"Nỗi Đau Giữa Hòa Bình" - nhạc phim của Mưa Đỏ do cô thể hiện cũng tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, được khen ngợi hết lời từ giai điệu đến MV xúc động, chỉn chu.

Ngoài "tủ cúp" dày đặc giải thưởng âm nhạc, Hòa Minzy cũng nhận được Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2023 - 2025 nhân kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Ngành Văn hóa ( 28/8/1945 - 28/8/2025)” năm 2025; Huy hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2025; Bằng khen Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025; Bằng khen Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2025...

Với những đóng góp lớn trong công tác xã hội, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, khắc phục hậu quả sau lũ... Hòa Minzy đã nhận được thư cảm ơn từ Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Tính đến 17h chiều 5/3, ở lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, Phương Mỹ Chi đang là người dẫn đầu bảng bình chọn với hơn 30K lượt vote. Tuy nhiên, chưa có gì là chắc chắn ở thời điểm hiện tại vì đây mới là giai đoạn đầu của đợt bỏ phiếu.