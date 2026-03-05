3 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 lĩnh vực Học tập

HHTO - Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 tiếp tục ghi nhận và tôn vinh những thanh niên có thành tích học tập, nghiên cứu nổi bật, tạo dấu ấn ở các đấu trường học thuật quốc gia và quốc tế. Trong lĩnh vực Học tập, 3 đề cử năm nay đều là những gương mặt trẻ giàu triển vọng, sở hữu thành tích ấn tượng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ HS-SV.

Ba đề cử trong lĩnh vực Học tập của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 đều là những minh chứng rõ nét cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn xa của thế hệ trẻ Việt Nam. Không chỉ đạt thành tích cao trên các đấu trường học thuật quốc tế, họ còn góp phần lan tỏa tinh thần học tập nghiêm túc, sáng tạo và ý chí chinh phục tri thức.

Việc được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực cá nhân, mà còn là nguồn động viên lớn, khích lệ thế hệ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, cống hiến cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Dấu ấn Tin học quốc tế của Lê Kiến Thành

Trong danh sách đề cử năm nay, Lê Kiến Thành gây ấn tượng mạnh với những thành tích nổi bật trong lĩnh vực Tin học. Là học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai), Kiến Thành đã xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025, qua đó được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Không chỉ tỏa sáng tại IOI, Lê Kiến Thành còn giành Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (APIO) cùng nhiều giải cao tại các kỳ thi tin học trong nước và khu vực. Thành tích của Kiến Thành góp phần khẳng định năng lực và vị thế của học sinh Việt Nam trên bản đồ Tin học quốc tế, đồng thời lan tỏa tinh thần học tập nghiêm túc, bền bỉ trong giới trẻ.

Trần Minh Hoàng và hành trình chinh phục đỉnh cao Toán học

Đề cử tiếp theo trong lĩnh vực Học tập là Trần Minh Hoàng, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Minh Hoàng là gương mặt quen thuộc của đội tuyển Toán Việt Nam khi liên tiếp đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic Toán quốc tế.

Năm 2025, Trần Minh Hoàng giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế (IMO), tiếp tục nối dài chuỗi thành tích xuất sắc sau Huy chương Bạc IMO 2024. Với những đóng góp nổi bật trong học tập và nghiên cứu Toán học, Minh Hoàng cũng được trao Huân chương Lao động hạng Nhì. Thành tích của nam sinh không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn góp phần củng cố vị thế của Toán học Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Nguyễn Lương Thái Duy - niềm đam mê bền bỉ với khoa học sự sống

Thái Duy ghi dấu ấn đậm nét khi giành Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế 2025, một trong những kỳ thi học thuật danh giá nhất dành cho học sinh trung học phổ thông trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, Thái Duy còn đạt nhiều thành tích cao tại các kỳ thi Sinh học trong nước và quốc tế, cho thấy nền tảng kiến thức vững chắc cùng niềm đam mê bền bỉ với khoa học sự sống. Với những thành tích xuất sắc này, nam sinh cũng được trao Huân chương Lao động hạng Nhì, trở thành một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của học sinh Việt Nam trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.