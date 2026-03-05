Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

3 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 lĩnh vực Học tập

Linh Lê

HHTO - Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 tiếp tục ghi nhận và tôn vinh những thanh niên có thành tích học tập, nghiên cứu nổi bật, tạo dấu ấn ở các đấu trường học thuật quốc gia và quốc tế. Trong lĩnh vực Học tập, 3 đề cử năm nay đều là những gương mặt trẻ giàu triển vọng, sở hữu thành tích ấn tượng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ HS-SV.

Ba đề cử trong lĩnh vực Học tập của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 đều là những minh chứng rõ nét cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn xa của thế hệ trẻ Việt Nam. Không chỉ đạt thành tích cao trên các đấu trường học thuật quốc tế, họ còn góp phần lan tỏa tinh thần học tập nghiêm túc, sáng tạo và ý chí chinh phục tri thức.

Việc được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực cá nhân, mà còn là nguồn động viên lớn, khích lệ thế hệ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, cống hiến cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Dấu ấn Tin học quốc tế của Lê Kiến Thành

Trong danh sách đề cử năm nay, Lê Kiến Thành gây ấn tượng mạnh với những thành tích nổi bật trong lĩnh vực Tin học. Là học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai), Kiến Thành đã xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025, qua đó được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

image.jpg

Không chỉ tỏa sáng tại IOI, Lê Kiến Thành còn giành Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (APIO) cùng nhiều giải cao tại các kỳ thi tin học trong nước và khu vực. Thành tích của Kiến Thành góp phần khẳng định năng lực và vị thế của học sinh Việt Nam trên bản đồ Tin học quốc tế, đồng thời lan tỏa tinh thần học tập nghiêm túc, bền bỉ trong giới trẻ.

Trần Minh Hoàng và hành trình chinh phục đỉnh cao Toán học

Đề cử tiếp theo trong lĩnh vực Học tập là Trần Minh Hoàng, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Minh Hoàng là gương mặt quen thuộc của đội tuyển Toán Việt Nam khi liên tiếp đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic Toán quốc tế.

image-2.jpg

Năm 2025, Trần Minh Hoàng giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế (IMO), tiếp tục nối dài chuỗi thành tích xuất sắc sau Huy chương Bạc IMO 2024. Với những đóng góp nổi bật trong học tập và nghiên cứu Toán học, Minh Hoàng cũng được trao Huân chương Lao động hạng Nhì. Thành tích của nam sinh không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn góp phần củng cố vị thế của Toán học Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Nguyễn Lương Thái Duy - niềm đam mê bền bỉ với khoa học sự sống

Thái Duy ghi dấu ấn đậm nét khi giành Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế 2025, một trong những kỳ thi học thuật danh giá nhất dành cho học sinh trung học phổ thông trên toàn thế giới.

image-3.jpg

Bên cạnh đó, Thái Duy còn đạt nhiều thành tích cao tại các kỳ thi Sinh học trong nước và quốc tế, cho thấy nền tảng kiến thức vững chắc cùng niềm đam mê bền bỉ với khoa học sự sống. Với những thành tích xuất sắc này, nam sinh cũng được trao Huân chương Lao động hạng Nhì, trở thành một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của học sinh Việt Nam trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Vòng bình chọn trực tuyến 10 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 diễn ra tại địa chỉ https://tainangtrevietnam.vn thông qua các báo điện tử và các nền tảng trực tuyến của Đoàn, Hội. Thời gian bình chọn từ nay đến hết ngày 16/3/2026.

hht1476-coverfb.jpg
Linh Lê
#Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Học tập #Giải thưởng 2025 #Thanh niên xuất sắc #Gương mặt trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục