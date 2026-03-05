Thay đổi cần biết về điểm cộng ưu tiên xét tuyển đại học: Thí sinh có còn "lợi thế"?

HHTO - Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 đánh dấu nhiều điều chỉnh quan trọng liên quan đến điểm cộng ưu tiên - yếu tố từng tạo ra lợi thế không nhỏ cho nhiều thí sinh. Theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, cách tính điểm ưu tiên không còn “cộng thẳng” như trước mà được điều chỉnh linh hoạt hơn, hướng tới sự công bằng trong xét tuyển.

Điểm ưu tiên theo khu vực: Vẫn áp dụng nhưng xác định chặt chẽ hơn

Trong tuyển sinh đại học 2026, chính sách cộng điểm theo khu vực ưu tiên tiếp tục được giữ nguyên với các mức quen thuộc. Tuy nhiên, việc xác định khu vực được tính dựa trên nơi học THPT lâu nhất và năm tốt nghiệp, thay vì căn cứ theo hộ khẩu thường trú.

Cụ thể, thí sinh học tập tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn được cộng mức điểm ưu tiên cao nhất (0,75 điểm), trong khi thí sinh học ở các quận nội thành tại TP trực thuộc Trung ương không được cộng điểm. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng “chạy hộ khẩu”, đồng thời đảm bảo quyền lợi đúng đối tượng.

Ưu tiên theo đối tượng: Chỉ hưởng một mức cao nhất

Bên cạnh ưu tiên khu vực, các thí sinh thuộc diện chính sách như người dân tộc thiểu số, con thương binh - liệt sĩ, người khuyết tật… vẫn được cộng điểm theo quy định.

Tuy nhiên, nếu một thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên cùng lúc, hệ thống chỉ ghi nhận mức cộng cao nhất, không cộng dồn. Đây là điểm thí sinh cần đặc biệt lưu ý khi khai báo thông tin xét tuyển.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Điểm ưu tiên không còn “cố định”: Điểm càng cao, ưu tiên càng giảm

Điểm mới đáng chú ý nhất trong tuyển sinh đại học 2026 là cách tính điểm ưu tiên dựa trên tổng điểm xét tuyển. Theo đó, mức cộng ưu tiên sẽ giảm dần khi tổng điểm 3 môn tăng lên.

Đặc biệt, nếu thí sinh đạt mức điểm tối đa của tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên sẽ không còn được áp dụng. Cách tính này được đánh giá là hợp lý hơn, hạn chế việc thí sinh có điểm rất cao tiếp tục được cộng thêm ưu tiên, gây chênh lệch lớn trong điểm chuẩn.

Ngưỡng điểm tối thiểu để được xét tuyển

Một thay đổi khác mà thí sinh cần lưu ý là ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu. Từ năm 2026, thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học cần đạt ít nhất 15 điểm trên thang 30 đối với tổ hợp 3 môn.

Quy định này nhằm sàng lọc thí sinh, đồng thời nâng cao chất lượng đầu vào của các cơ sở đào tạo đại học.

Thí sinh 2K8 cần ghi nhớ điều gì?

Những thay đổi về điểm cộng ưu tiên cho thấy tuyển sinh đại học 2026 đang hướng tới giảm lợi thế hình thức, tăng cạnh tranh thực chất. Với thí sinh, việc nắm rõ cách tính ưu tiên, khai báo đúng thông tin khu vực - đối tượng và tập trung nâng cao điểm số vẫn là yếu tố quyết định.

Trong bối cảnh điểm ưu tiên không còn là “tấm vé an toàn”, kết quả học tập và kỳ thi tốt nghiệp THPT tiếp tục giữ vai trò then chốt trong hành trình bước vào giảng đường đại học.