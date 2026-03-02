Các trường đại học công bố hàng loạt học bổng hấp dẫn thu hút thí sinh xét tuyển

HHTO - Nhiều trường đại học đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến đại học chính quy năm 2026 với hàng loạt chính sách học bổng hấp dẫn thu hút các bạn thí sinh xét tuyển.

Năm nay, trường Đại học Mở TP.HCM dự kiến tổng giá trị học bổng dành cho tuyển sinh năm học mới là 53 tỷ đồng, được chia đều thành từng loại học bổng với những mức nhất định thu hút đông đảo teen quan tâm.

Cụ thể gồm: 1 suất Thủ khoa, 1 suất Á khoa, 41 suất học bổng Thủ khoa ngành, 500 suất học bổng Khuyến khích học tập, 50 suất học bổng hợp tác địa phương học kỳ I, 100 suất học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Nhật, học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh, và một số loại học bổng giá trị khác.

Tương tự, trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến 2026 với chính sách học bổng lên đến 60 tỷ dành cho sinh viên. Đáng chú ý, nhà trường còn hỗ trợ 50% học phí cho thí sinh nữ theo học các ngành Kỹ thuật và 20% học phí cho thí sinh có anh, chị em ruột đã hoặc đang học tại trường.

Đối với hai ngành Sư phạm Anh và Sư phạm Công nghệ, sinh viên sẽ được miễn học phí toàn khóa trong 4 năm học, đồng thời nhận tiền sinh hoạt phí 3,6 triệu đồng/tháng theo quy định của Nhà nước.

Các trường đại học công bố nhiều học bổng hấp dẫn. Ảnh: Minh họa từ Internet

Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội sẽ trích tối thiểu 8% từ nguồn thu học phí hàng năm để cấp học bổng khuyến khích học tập. Những sinh viên có kết quả đầu vào và thành tích học tập xuất sắc sẽ được nhận học bổng, số lượng sẽ chiếm khoảng 20% tổng số sinh viên từng khóa.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố hơn 1.650 suất học bổng với tổng giá trị gần 25 tỷ đồng để chào đón tân sinh viên Khóa 71; bao gồm: 3 suất học bổng du học toàn phần tại Trung Quốc; 5 suất học bổng “Sinh Viên Tài Năng” miễn 100% học phí trong toàn khóa học, 50 suất học bổng “Lương Định Của” miễn 100% học phí học kỳ I năm nhất, 20 suất học bổng “Sinh Viên Toàn Cầu” tạo điều kiện ưu tiên tham gia các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, 1180 suất học bổng “Tôi Yêu Quê Hương” dành cho học sinh lớp 12 tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc, 4 tỉnh khu vực Tây Nguyên và 2 tỉnh khu vực Tây Nam Bộ,...