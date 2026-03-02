Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Thí sinh 2008 cần học và ôn luyện như thế nào?

HHTO - Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 dự kiến tiếp tục có những điều chỉnh nhằm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới. Bên cạnh việc giữ ổn định cấu trúc, đề thi sẽ tăng yêu cầu đánh giá năng lực, khả năng vận dụng kiến thức và giảm tình trạng học thuộc lòng. Theo định hướng của Bộ GD&ĐT, những thay đổi này tác động trực tiếp tới cách dạy và học trong nhà trường.

Thi sớm hơn, tạo thuận lợi cho tuyển sinh

Dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được tổ chức vào giữa tháng 6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với các năm trước. Việc điều chỉnh thời gian nhằm bảo đảm tiến độ năm học, đồng thời tạo quỹ thời gian hợp lý cho công tác xét tuyển Đại học, Cao đẳng. Trong bối cảnh nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT làm căn cứ tuyển sinh, việc thi sớm được đánh giá là phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Về cơ bản, cấu trúc kỳ thi tiếp tục được giữ ổn định. Thí sinh sẽ dự thi trong 3 buổi, gồm môn Toán, môn Ngữ văn và 2 môn tự chọn. Cách tổ chức này bảo đảm đánh giá tương đối toàn diện năng lực học sinh, đồng thời không gây xáo trộn lớn trong quá trình dạy và học tại các nhà trường.

Đề thi hướng tới đánh giá năng lực thực chất

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực người học. Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, đồng thời có sự liên hệ, tích hợp kiến thức nền tảng của lớp 10 và lớp 11 nhằm kiểm tra khả năng vận dụng tổng hợp.

Đối với các môn thi trắc nghiệm, đề thi sẽ sử dụng linh hoạt nhiều dạng câu hỏi khác nhau. Việc tính điểm được thiết kế theo mức độ khó của từng câu hỏi, qua đó tăng khả năng phân hóa thí sinh và hạn chế tình trạng học tủ, học mẹo.

Ngữ văn đổi mới ngữ liệu, Ngoại ngữ thêm lựa chọn

Môn Ngữ văn tiếp tục thi theo hình thức tự luận, song ngữ liệu trong đề thi sẽ không lấy trực tiếp từ sách giáo khoa. Điều này đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng đọc hiểu, phân tích và tư duy phản biện tốt.

Bên cạnh đó, thí sinh được phép lựa chọn môn Ngoại ngữ khác với môn đã học ở trường phổ thông, tạo điều kiện phát huy năng lực và sở trường cá nhân.

Với định hướng nêu trên, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không gây xáo trộn lớn về cấu trúc nhưng đặt ra yêu cầu rõ ràng về đổi mới phương pháp dạy và học. Học sinh cần tăng cường rèn luyện tư duy, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, trong khi nhà trường phải điều chỉnh cách tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực.