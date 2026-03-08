Sinh viên hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ 2026: Hành động nhỏ nhưng mang tính lan tỏa cao

HHTO - Sáng nay 8/3, hàng nghìn sinh viên TP.HCM tham gia sự kiện Chủ Nhật Đỏ 2026 tại trường Đại học Văn Hiến với nhiều sắc thái cảm xúc: Hồi hộp, háo hức, bồi hồi. Không chỉ tham gia hiến máu, các bạn trẻ còn chia sẻ kinh nghiệm và góc nhìn về một hoạt động nhỏ nhưng mang ý nghĩa cộng đồng lớn.

Sức nóng từ những người "đứng ngoài đường line"

Sức nóng của sự kiện Chủ Nhật Đỏ 2026 đã lan tỏa ngay từ khu vực vòng ngoài. Có mặt tại trường Đại học Văn Hiến từ sáng sớm, hai bạn Cao Yến Nhi và Nguyễn Thị Như Phụng (Đại học Sài Gòn) nhanh chóng bị cuốn vào nhịp độ sôi động của ngày hội. Dù hôm nay tình trạng sức khỏe không cho phép trực tiếp hiến máu, hai cô bạn vẫn nán lại để hòa vào không khí chung, tham gia trò chơi và nhận quà.

Không khí sôi động tại sự kiện Chủ Nhật Đỏ 2026.

Cao Yến Nhi (trái) - Nguyễn Thị Như Phụng (phải).

Yến Nhi ấn tượng trước sự đông đảo và nhiệt huyết của các bạn sinh viên. Dù không thể hiến máu lần này, Nhi cho biết bản thân vẫn cảm nhận trọn vẹn tinh thần của chương trình: "Mình chỉ cho đi một ít, nhưng người nhận lại được rất nhiều".

Muôn vàn biểu cảm và "bí kíp" bỏ túi

Bên cạnh sự nhộn nhịp, khu vực hiến máu ghi nhận muôn vàn biểu cảm chân thực từ các bạn sinh viên. Bạn Ngọc (sinh viên Đại học Văn Hiến) cho biết đây đã là lần thứ 5 cô bạn hiến máu, nhưng cảm giác hồi hộp, hơi run vẫn y nguyên như lần đầu. Từ trải nghiệm thực tế của mình, Ngọc nhắn nhủ một quy tắc nằm lòng cho các "tân binh": Bắt buộc phải ăn sáng đầy đủ để tránh tình trạng chóng mặt, ngất xỉu.

Ngọc chia sẻ đây là lần thứ 5 tham gia hiến máu.

Ngọc chia sẻ bí kíp giữ tinh thần thoải mái khi đi hiến máu.

Cùng chung tâm trạng hào hứng, Trần Phan Bảo Long (sinh viên Đại học Văn Hiến) xem Chủ Nhật Đỏ là một điểm đến định kỳ. Bước sang năm thứ 3 hiến máu, Long tin rằng đây là một hành động nhỏ nhưng mang tính lan tỏa cao. Cậu bạn hy vọng những giọt máu cho đi sẽ góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho cộng đồng.

Trần Phan Bảo Long, sinh viên năm 4 ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Trần Phan Bảo Long chia sẻ về cảm xúc khi tham gia hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ 2026.

Trong khi đó, Trần Võ Bằng (sinh viên Trường Đại học Văn Hiến) cho biết đây là lần thứ hai bạn tham gia hiến máu, nhưng cảm giác bồi hồi vẫn không thay đổi so với lần đầu. Theo Bằng, điều quan trọng nhất khi hiến máu là giữ tâm lý thoải mái và chuẩn bị sức khỏe tốt. Sau khi hiến máu, sinh viên nên chú ý chế độ ăn uống, bổ sung các thực phẩm giàu sắt và protein để cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Trần Võ Bằng, sinh viên năm 2 ngành Công nghệ thông tin, Đại học Văn Hiến.

Chủ Nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện toàn quốc do Báo Tiền Phong, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng các ban ngành phối hợp tổ chức nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết. Năm nay, sự kiện lần thứ XVIII diễn ra trong hai ngày 7 - 8/3 tại Đại học Văn Hiến (TP.HCM), thu hút sự tham gia của khoảng 5.000 sinh viên đến từ 20 trường đại học.

Cùng sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và đơn vị y tế, chương trình không chỉ dừng lại ở hoạt động hiến máu mà còn nối dài những giá trị nhân văn qua việc hỗ trợ sửa nhà cho cựu chiến binh, trao học bổng và tặng trang thiết bị cho sinh viên.