Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025: Kỹ sư trẻ tạo nền tảng dữ liệu

HHTO - Với nhiều nền tảng công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được ứng dụng rộng rãi trong hệ sinh thái doanh nghiệp, kỹ sư trẻ Nguyễn Chí Đông trở thành đề cử duy nhất của lĩnh vực Lao động - sản xuất tại Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Những sản phẩm công nghệ do anh chủ trì phát triển không chỉ phục vụ chuyển đổi số trong nước mà còn được triển khai tại nhiều thị trường quốc tế.

Kỹ sư trẻ góp sức cho chuyển đổi số

Nguyễn Chí Đông (sinh năm 1996) hiện công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Anh được Ban Thanh niên Quân đội giới thiệu tham gia đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Trong quá trình làm việc, Đông tham gia nghiên cứu và phát triển nhiều nền tảng công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo phục vụ quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số. Những sản phẩm do anh chủ trì phát triển không chỉ được sử dụng trong nội bộ Viettel mà còn cung cấp cho nhiều cơ quan, tổ chức lớn tại Việt Nam.

Phát triển nền tảng dữ liệu lớn cho doanh nghiệp

Một trong những dấu ấn nổi bật của kỹ sư trẻ là việc chủ trì phát triển Nền tảng dữ liệu lớn Viettel (VLP). Hệ thống này hiện được triển khai trong toàn tập đoàn và tại 10/10 thị trường nước ngoài của Viettel, giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 9,2 triệu USD chi phí mua giải pháp công nghệ từ nước ngoài.

Nền tảng cũng được cung cấp cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp lớn như Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc, mang lại doanh thu hơn 260 tỷ đồng cho Viettel.

Bên cạnh đó, Nguyễn Chí Đông còn chủ trì phát triển Nền tảng học máy Viettel và hệ thống GenBI - nền tảng số liệu thông minh, giúp tiết kiệm thêm hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ thay thế các giải pháp công nghệ nước ngoài.

Nhiều thành tích nổi bật của kỹ sư trẻ

Nhờ những đóng góp trong nghiên cứu và lao động sáng tạo, Nguyễn Chí Đông đã đạt nhiều thành tích đáng chú ý như sở hữu các chứng chỉ chuyên môn quốc tế về quản trị dữ liệu và điện toán đám mây, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sởnhiều năm liền, cùng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì thành tích xuất sắc trong công tác.

Theo ban tổ chức, năm 2025 có 19 đề cử được lựa chọn vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Trong đó, lĩnh vực Lao động - sản xuất chỉ có một đề cử duy nhất, cho thấy dấu ấn nổi bật của kỹ sư trẻ Nguyễn Chí Đông trong hoạt động lao động sáng tạo.

Giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân dưới 35 tuổi có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, qua đó lan tỏa tinh thần sáng tạo, cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam.