Dự báo nắng nóng mùa Hè 2026 có thể đến sớm và gay gắt hơn, mưa bão khó lường

HHTO - Theo nhận định của cơ quan khí tượng, mùa Hè năm 2026 tại Việt Nam có khả năng xuất hiện nắng nóng sớm hơn so với trung bình nhiều năm, cường độ cũng có thể gay gắt hơn. Bên cạnh đó, diễn biến mưa bão và các hiện tượng thời tiết cực đoan được dự báo phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Nhiệt độ mùa Đông cao hơn trung bình nhiều năm

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đầu mùa Đông đến hết tháng 2/2026, miền Bắc ghi nhận khoảng 13 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, phần lớn các đợt không khí lạnh có cường độ không quá mạnh và thời gian ảnh hưởng ngắn.

Trong 3 tháng chính của mùa đông (từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026), nhiệt độ trung bình tại nhiều khu vực trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,1-2 độ C. Điều này cho thấy mùa đông năm nay nhìn chung ấm hơn so với thông lệ.

Các chuyên gia nhận định sự biến động của các hệ thống khí hậu quy mô lớn, đặc biệt là hiện tượng ENSO, đang có tác động rõ rệt đến diễn biến thời tiết trong năm 2026.

(Ảnh minh họa từ Internet)

ENSO có xu hướng chuyển sang pha nóng

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), hiện tượng ENSO hiện đang ở trạng thái La Nina yếu. Nhiệt độ bề mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương thấp hơn khoảng 0,6 độ C so với trung bình.

Các mô hình dự báo cho thấy trong khoảng ba tháng tới, ENSO có khả năng cao (khoảng 80-90%) chuyển sang trạng thái trung tính. Từ tháng 6 đến tháng 8, trạng thái này có xu hướng nghiêng về pha nóng.

Xác suất chuyển sang El Nino trong giai đoạn này được dự báo khoảng 35-45%. Nếu xu thế này tiếp tục duy trì, khả năng xuất hiện El Nino vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 là khá rõ rệt.

Sự chuyển pha của ENSO, kết hợp với tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, được cho là một trong những nguyên nhân khiến nắng nóng năm nay có thể xuất hiện sớm và gay gắt hơn.

Nắng nóng có thể lan rộng từ tháng 3

Theo dự báo, ngay trong tháng 3, khu vực Đông Nam Bộ có khả năng tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Khu vực Tây Bắc Bộ cũng có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Sang tháng 4, nắng nóng được dự báo gia tăng và mở rộng sang khu vực Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, các đợt nắng nóng cũng có thể bắt đầu xuất hiện.

Từ cuối tháng 5, nắng nóng có xu hướng lan rộng ra toàn bộ Bắc Bộ và Trung Bộ. Giai đoạn cao điểm của nắng nóng được dự báo rơi vào các tháng 6 đến 8, với cường độ có thể mạnh hơn trung bình nhiều năm.

(Ảnh minh họa: AI)

Bão có thể ít hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mạnh

Đối với hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, các chuyên gia khí tượng dự báo giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 7/2026 số lượng có thể ở mức tương đương trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, từ tháng 8 đến cuối năm, số lượng bão có khả năng thấp hơn mức trung bình. Dù vậy, điều này không đồng nghĩa mức độ nguy hiểm giảm.

Các chuyên gia cảnh báo vẫn có khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh, diễn biến nhanh và có quỹ đạo phức tạp. Nguyên nhân là do nhiệt độ mặt nước biển ở mức cao và xu hướng ENSO nghiêng về pha nóng.

Ngoài nắng nóng và bão, nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác cũng được dự báo có xu hướng gia tăng trong năm 2026. Các hiện tượng như dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ có thể xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt trong các thời điểm chuyển mùa.

Trước những diễn biến thời tiết được dự báo phức tạp, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và các địa phương cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai nhằm hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.