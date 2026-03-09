Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026: Gen Z và ý nghĩa, tầm quan trọng của hiến máu định kỳ

Văn Thuận
HHTO - Ngày hội Chủ Nhật Đỏ năm 2026 vừa diễn ra tại trường Đại học Văn Hiến TP.HCM thu hút đông đảo các bạn sinh viên từ nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố. Thông qua sự kiện, teen có cơ hội thực hiện nghĩa cử cao đẹp và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc hiến máu định kỳ.

Ngay từ sáng sớm, sân trường Đại học Văn Hiến TP.HCM đã xuất hiện hàng dài các bạn trẻ xếp hàng để hiến máu trong khuôn khổ Ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026. Dù phải chờ đợi một khoảng lâu, nhưng tinh thần của các bạn vẫn vô cùng phấn chấn vì biết mình sắp trao đi những "giọt hồng" đầy yêu thương đến cho cộng đồng.

Các bạn trẻ đã đến từ sáng sớm để đăng ký tham gia hiến máu. Ảnh: Văn Thuận.

Khi được hỏi về tầm quan trọng của việc hiến máu định kỳ, dưới góc độ một người trẻ, các Gen Z có nhiều quan điểm khác nhau nhưng đều có chung một mục tiêu là tạo nên những giá trị cống hiến cao đẹp.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Tô Bảo Long (sinh viên năm 4, trường Đại học Văn Hiến TP.HCM) cho rằng hiến máu định kỳ không chỉ là một hành động nhân văn mà nó còn giúp nâng cao sức khỏe: “Khi hiểu được tầm quan trọng to lớn của việc trao đi những giọt máu, mình có thể điều chỉnh “routine” sinh hoạt hằng ngày hợp lý như ăn uống điều độ và tập thể dục nhiều hơn để chuẩn bị cho những lần hiến tặng sau này.

Bảo Long sẽ sắp xếp lịch trình sinh hoạt hợp lý để nâng cao sức khỏe sau khi hiểu được tầm quan trọng to lớn của việc hiến máu. Ảnh: Văn Thuận.

Cùng chung suy nghĩ, một số bạn trẻ đã chọn “nghe theo nhịp đập trái tim” và đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Bạn Thùy Trang (sinh viên năm 3, trường Đại học Văn Hiến TP.HCM) có chia sẻ đôi lời về quyết định của bản thân: “Vì nghe được tin các bệnh viện đang trong tình trạng khan hiếm nguồn máu nên mình cũng muốn góp một phần nhỏ để giúp đỡ cho cộng đồng. Việc hiến máu thường xuyên cũng giúp cho cơ thể được "thay máu" và khỏe mạnh hơn.

Thùy Trang đã chọn "nghe theo nhịp đập trái tim" và quyết định tham gia hiến máu. Ảnh: Văn Thuận.

Bạn Lê Thị Tuyết Ngân (sinh viên năm 2, trường Đại học Văn Hiến TP.HCM) cũng trải lòng về kỷ niệm “đầu đời” trong hành trình nhân ái của mình. Được biết, Tuyết Ngân vốn là sinh viên khoa Y - Dược, nên khi nghe tin ngày hội diễn ra trong chính ngôi trường mình học, cô bạn đã vô cùng phấn khích vì mình có cơ hội trò chuyện với các vị y bác sĩ. Qua đó, nữ sinh sẽ được học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước, tiếp bước trở thành thế hệ kế tiếp giúp đỡ cho xã hội.

Khi biết được ngày hội được tổ chức tại trường của mình, Tuyết Ngân vô cùng phấn khích khi có cơ hội trò chuyện cùng các vị y bác sĩ. Ảnh: Văn Thuận.

Hiện nay, những hoạt động hiến máu được lan tỏa vô cùng rộng rãi trên các nền tảng số thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Hành động nhân đạo ấy sẽ tiếp thêm niềm hy vọng vào sự sống cho những bệnh nhân bị tai nạn nghiêm trọng, đồng thời giảm tình trạng thiếu hụt nguồn máu hiếm.” - Tuyết Ngân chia sẻ.

Thông qua những chương trình hiến máu tình nguyện, có thể nhận thấy rằng các bạn trẻ hiện nay có xu hướng để tâm nhiều hơn đến những hoạt động cộng đồng và đều muốn chung tay cống hiến hết mình. Những giọt máu nghĩa tình ấy sẽ góp phần thúc đẩy tinh thần “Thương người như thể thương thân” và xây dựng một xã hội nhân văn.

Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và nhiều đơn vị đồng hành, được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Trải qua 18 lần tổ chức, Chủ Nhật Đỏ đã trở thành một trong những hoạt động hiến máu thường niên có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là lực lượng sinh viên, thanh niên.

Văn Thuận
#Ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026 #Hiến máu định kỳ #Quan điểm GenZ #teen #ngày hội hiến máu #Hoạt động nhân văn

