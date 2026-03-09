2 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 lĩnh vực Kinh doanh - Khởi nghiệp

HHTO - Trong danh sách đề cử của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, lĩnh vực Kinh doanh - Khởi nghiệp có 2 gương mặt lọt vào vòng bình chọn trực tuyến là Phạm Chí Nhu và Lê Thị Hồng. Đây đều là những doanh nhân trẻ có thành tích nổi bật trong phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân dưới 35 tuổi có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, kinh doanh - khởi nghiệp, văn hóa nghệ thuật, thể thao và hoạt động xã hội.

Phạm Chí Nhu - CEO startup thời trang phát triển mạnh trên thương mại điện tử

Phạm Chí Nhu (sinh năm 1991) là đồng sáng lập và Giám đốc điều hành thương hiệu thời trang nam Coolmate - một startup thương mại điện tử được nhiều người tiêu dùng trẻ biết đến.

Coolmate hoạt động theo mô hình Direct-to-Consumer (D2C), bán trực tiếp sản phẩm tới người tiêu dùng thông qua nền tảng trực tuyến. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí trung gian, đồng thời chủ động xây dựng trải nghiệm khách hàng và phát triển thương hiệu.

Dưới sự điều hành của Phạm Chí Nhu, Coolmate liên tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao. Không chỉ tập trung ở thị trường trong nước, doanh nghiệp còn từng bước mở rộng ra quốc tế. Năm 2025, Coolmate bắt đầu bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử Amazon tại thị trường Mỹ.

Sau thời gian ngắn tham gia thị trường này, một số sản phẩm của thương hiệu đã đạt các nhãn “Amazon’s Choice” và “Best Selling Item”, trong đó có các sản phẩm tất thể thao dành cho yoga và pilates. Đây được xem là bước tiến đáng chú ý của một startup Việt trong lĩnh vực thời trang khi tham gia cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Bên cạnh việc phát triển doanh nghiệp, Phạm Chí Nhu cũng tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và thương mại điện tử với các startup trẻ.

Lê Thị Hồng - nữ doanh nhân xây dựng doanh nghiệp in ấn quy mô lớn

Đề cử thứ hai của lĩnh vực Kinh doanh - Khởi nghiệp là Lê Thị Hồng (sinh năm 1991), Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn (JKC) - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in ấn và bao bì.

Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2017, nữ doanh nhân đã từng bước xây dựng doanh nghiệp phát triển mạnh trong ngành in. Hiện công ty sở hữu nhà xưởng có diện tích hơn 12.000 m², cùng hệ thống kho bãi tại nhiều địa phương và hơn 20 dây chuyền công nghệ in hiện đại.

Doanh nghiệp hiện tạo việc làm cho khoảng 300 lao động, đồng thời duy trì doanh thu bình quân trên 200 tỷ đồng mỗi năm. Với tốc độ phát triển nhanh và quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, doanh nghiệp do Lê Thị Hồng điều hành được đánh giá là một trong những đơn vị năng động trong lĩnh vực in ấn.

Không chỉ tập trung phát triển kinh doanh, nữ doanh nhân còn tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. Cô hiện giữ vai trò Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính của Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Việt Nam, góp phần kết nối nhà đầu tư và cộng đồng startup.

Trước đó, Lê Thị Hồng cũng được vinh danh ở nhiều giải thưởng dành cho doanh nhân trẻ như Top 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2024, Top 10 Doanh nhân trẻ Thăng Long 2024 và Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2023.

Việc hai doanh nhân trẻ được đề cử trong lĩnh vực Kinh doanh - Khởi nghiệp không chỉ ghi nhận thành tích cá nhân mà còn phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam, những người đang góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong xã hội.