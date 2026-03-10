Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhà sư Nhật Bản mở tiệm làm móng ngay trong chùa, khách chờ cả tuần để đặt lịch

Dương Kiều

HHTO - Một nhà sư tại Nhật Bản gây xôn xao khi mở hẳn một tiệm làm móng trong chùa, thu hút nhiều khách ghé thăm và mong muốn sử dụng dịch vụ.

Theo truyền thông Nhật Bản, một nhà sư đang được nhiều dân mạng chú ý và yêu mến khi vừa thực hành tu hành tại chùa, vừa điều hành tiệm làm móng ngay trong khuôn viên chùa.

Vị đó là thầy Ozaki Jiko, 45 tuổi, ở chùa Seigetsu, thành phố Kashiwazaki, tỉnh Niigata, Nhật Bản. Gần đây, số lượt khách đến thăm chùa tăng mạnh, một phần do tiệm làm móng mà thầy Ozaki thành lập.

643765053-940193735191798-7952765373167905302-n.jpg
642330141-940193718525133-3904698150465636899-n.jpg
Ozaki Jiko - sư thầy làm móng tại Nhật Bản.

Cửa tiệm của thầy Ozaki được mở ngay trong một phòng trống của chùa. Không giống như các tiệm làm móng nhộn nhịp thông thường, thầy Ozaki chỉ nhận 3 khách mỗi ngày và chỉ làm việc đến 18h00. Vì giới hạn như vậy nên tiệm của thầy Ozaki luôn kín lịch, nhiều người phải chờ cả tuần hoặc lâu hơn để đặt chỗ.

Trên mạng xã hội, khách hàng đều khen không gian tiệm yên tĩnh, thoáng đãng. Tiệm nằm trong khuôn viên chùa nên khách hàng còn được thư giãn tinh thần trong khi làm móng. Trong lúc làm móng, thầy Ozaki cũng kiên nhẫn nghe khách chia sẻ về cuộc sống, khiến khách cảm thấy bình an, được "chữa lành".

Khung cảnh thầy Ozaki làm móng cho khách tại chùa. Nguồn: @jiko_seigetuji

Thầy Ozaki bắt đầu hành trình với nghề làm móng từ năm 2005, khi đang tìm kiếm một công việc "có tay nghề" để cân bằng với trách nhiệm tu hành. Thầy học nghề vào buổi tối, sau khi hoàn thành công việc tại chùa vào ban ngày.

Sau 1 năm, thầy lấy chứng chỉ và từng mở cửa tiệm ở Niigata, thậm chí thuê nhân viên và nhận đến 5 khách/ngày. Tuy nhiên, công việc bận rộn khiến thầy khó duy trì việc chùa nên sau đó thầy quyết định đóng cửa tiệm cũ, chuyển về chùa Seigetsu và mở tiệm cá nhân tại chùa cho đến hiện tại.

o0480036014169343235.jpg
Thầy Ozaki từng có cửa tiệm làm móng riêng.
img-5015-300x225-horz.jpg
Cửa tiệm hiện tại của thầy trong chùa.

Với thầy, việc làm móng không hề mâu thuẫn với vai trò nhà sư. "Dù đứng trong chánh điện tụng kinh hay ngồi trước bàn làm móng, điều quan trọng nhất là tâm ý chân thành và sự tập trung dành cho mỗi người", thầy Ozaki chia sẻ. Thầy coi nghề này là cách để đưa Phật giáo đến gần hơn với đời sống hiện đại, giúp mọi người tiếp cận chùa một cách tự nhiên. Thầy thường đăng ảnh kết hợp giữa tu hành (quét dọn chùa, tọa thiền, tụng kinh) và các bộ móng tay tinh xảo lên trang mạng cá nhân, thu hút sự chú ý và nhận nhiều lời khen từ cư dân mạng.

472606083-18485395801051545-6297202877356075428-n.jpg
622568866-18055673102376228-7747264791770350199-n.jpg
Một số tác phẩm của thầy Ozaki.

Thầy Ozaki cũng bày tỏ, thầy muốn dùng 20 năm kinh nghiệm làm nail để góp phần giúp mọi người thấy chùa không phải nơi đặc biệt xa vời, mà là nơi có thể ghé thăm thoải mái, "tìm thấy sự bình an cho tâm hồn và cả vẻ đẹp cho đôi tay".

ft1476.jpg
Dương Kiều
#nhà sư làm nail #làm nail trong chùa #Ozaki Jiko #làm móng #làm nail

