TP.HCM: Những đối tượng được ưu tiên tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Năm nay, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tiếp tục tuyển sinh đầu cấp theo nơi cư trú, quy trình được thực hiện trực tuyến trên hệ thống liên kết dữ liệu từ ứng dụng VNeID.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, nguyên tắc của tuyển sinh đầu cấp là để đảm bảo 100% trẻ em, học sinh được theo học tại trường gần nhà trong độ tuổi quy định. Căn cứ để phân tuyến dựa trên nơi ở hiện tại trong ứng dụng VNeID bao gồm cả nơi thường trú và tạm trú.

Trong năm học tới, tuyển sinh đầu cấp được xác định theo 3 nhóm đối tượng ưu tiên bao gồm:

Đối tượng 1: Trẻ em và học sinh nơi ở hiện tại thuộc địa bàn tuyển sinh và đúng độ tuổi quy định. Đối với lớp 1 là trẻ trong độ tuổi vào lớp 1; đối với lớp 6 là những học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học.

Đối tượng 2: Trẻ em, học sinh đã học mầm non, Tiểu học trên địa bàn nào sẽ được ưu tiên phân tuyến vào các trường Tiểu học, THCS trên cùng địa bàn đó.

Đối tượng 3: Trẻ em, học sinh có nguyện vọng học tại khu vực không thuộc địa bàn cư trú thực tế. Trong trường hợp này, việc xem xét sẽ ưu tiên con em phụ huynh đang làm việc hoặc công tác tại địa bàn có trường học. Phụ huynh phải chứng minh được đang làm việc, công tác trên địa bàn có trường học trú đóng.

thiet-ke-chua-co-ten-2026-03-10t022346436.png
Trẻ em, học sinh sẽ được phân tuyến trường học dựa trên hệ thống chung liên kết với VNeID. Ảnh: Minh họa Internet.

Đây cũng là lần đầu tiên TP.HCM thực hiện tuyển sinh đầu cấp sau khi sáp nhập Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Với những khu vực có đặc thù về dân số hoặc quy mô trường lớp chưa đồng đều, Sở sẽ điều phối, hướng dẫn các địa phương phối hợp trong việc phân bổ học sinh. Quy trình sẽ được diễn ra minh bạch, rõ ràng để đảm bảo công tác tuyển sinh thuận lợi và hợp lý nhất.

image-3.jpg
Văn Thuận (tổng hợp)
#TP.HCM #tuyển sinh đầu cấp #Ứng dụng hệ thống GIS trong tuyển sinh #ưu tiên tuyển sinh

