Gỡ rối về VSAR 2026: Thí sinh có phải xin giấy đồng ý từ nhà trường hay không?

HHTO - Nối tiếp thành công mùa trước, Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (Vietnam STEM AI Robotics Championship - VSAR) 2025 - 2026 được nhiều học sinh, giáo viên, phụ huynh tin tưởng là sân chơi thú vị không thể bỏ lỡ.

VSAR là hoạt động thường niên do Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Tiền Phong, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị phối hợp tổ chức.

VSAR 2025 - 2026 lấy chủ đề "Năng lượng cho tương lai", khuyến khích học sinh nghiên cứu và phát triển các mô hình sáng tạo gắn với năng lượng xanh và phát triển bền vững. Với những "tấm chiếu mới", vừa biết đến VSAR, dưới đây là phần gỡ rối nhanh một vài thắc mắc thường gặp.

Thí sinh tham gia thi đấu tại Chung kết VSAR 2024.

Vì sao cuộc thi lại có nhiều giải đấu như vậy?

Lý do cuộc thi có nhiều giải đấu là để tạo sân chơi phong phú, phù hợp với nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau, khuyến khích khả năng sáng tạo và phát triển tư duy của từng nhóm đối tượng học sinh. Từ các nội dung robot thực tế, robot ảo đến lập trình sáng tạo, cuộc thi mong muốn mở rộng cơ hội học tập, giao lưu và hợp tác cho học sinh trên toàn quốc, giúp các em rèn luyện cả về kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm trong môi trường cạnh tranh quốc tế.

VSAR 2025 - 2026 có 5 giải đấu chính, vẫn đang trong thời gian mở đơn đăng ký.

Chi tiết về cuộc thi và đăng ký tham gia tại: https://vsar.tienphong.vn/ Hỗ trợ đăng ký dự thi và kỹ thuật Giải Vô địch Quốc gia:

- Hotline: 098.920.3230 - Email: info@vsar.vn

Hỗ trợ đăng ký dự thi và kỹ thuật Giải Vô địch IYRC Việt Nam

- Hotline: 082.272.9279 - Email: iyrcvn.info@gmail.com

Hỗ trợ đăng ký dự thi và kỹ thuật Giải Vô địch Tekmonk Coding Olympiad

- Hotline: 085.851.4499 - Email: tekmonk.olympiad@gmail.com

Hỗ trợ đăng ký dự thi và kỹ thuật Giải vô địch KC aiRoboMaker

- Hotline: 094.683.0620 - Email: hoangvandong@epu.edu.vn

Hỗ trợ đăng ký dự thi và kỹ thuật Giải đấu Robot Olympiad

- Hotline: 087.617.6868 - Email: hello@kidstem.edu.vn

Thí sinh đạt giải trong cuộc thi ngoài phần thưởng thì có được ưu tiên cộng điểm, xét tuyển vào các cấp học không?

Hiện chưa có quy định về việc ưu tiên hay cộng điểm đối với thí sinh đạt giải trong cuộc thi này. Việc ưu tiên hay cộng điểm vào kỳ thi tuyển sinh THPT, Đại học năm 2026 phụ thuộc vào quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và từng trường Đại học; từng Sở Giáo dục & Đào tạo địa phương cũng như các trường phổ thông. Ban Tổ chức khuyến nghị các thí sinh liên hệ trực tiếp với Sở GD&ĐT và các trường để được xác nhận cụ thể.

Một đội thi có được tham gia nhiều giải đấu trong cuộc thi không? Một thí sinh có thể tham gia nhiều đội thi khác nhau không?

Các giải đấu sẽ được tổ chức đồng loạt tại địa điểm thi đấu dẫn tới việc có khả năng trùng lịch thi đấu. Vì vậy mỗi đội/ học sinh chỉ đăng ký 1 giải đấu.

Trường chưa có câu lạc bộ, nhóm STEM có được đăng ký tham gia không?

Bất cứ cá nhân/ nhóm học sinh nào cũng có thể đăng ký tham gia các giải đấu của VSAR 2025 - 2026 miễn đáp ứng thể lệ mà ban tổ chức công bố, không nhất thiết phải là một lớp/ câu lạc bộ hoặc nhóm được thành lập và hoạt động sẵn từ lâu.

Với những nhóm học sinh lấy tên gọi đại diện cho trường, thí sinh có phải xin giấy đồng ý từ nhà trường hay không? Thí sinh có thể đăng ký dự thi qua trường và nhờ thầy cô đứng ra đại diện để đăng ký dự thi hay không?

Nếu lấy tên gọi của trường, thí sinh cần sự cho phép và đồng ý của nhà trường. Thí sinh có thể tự đăng ký hoặc nhờ thầy cô đăng ký, nhưng phải thực hiện đầy đủ các quy định theo hướng dẫn của cuộc thi trên website và trong thể lệ cuộc thi.

Có giải thưởng hay chứng nhận chính thức cho các thí sinh và đội đạt giải không?

Có. Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng chính thức, bao gồm giấy chứng nhận và các phần thưởng dành cho các thí sinh và đội thi đạt giải.

Thời gian trao giải sẽ tiến hành ngay sau khi công bố kết quả cuộc thi tại vòng Chung kết (dự kiến tổ chức vào tháng 4/2026).

Tất cả các thí sinh tham dự và hoàn thành các phần thi hợp lệ sẽ nhận được giấy chứng nhận tham dự cuộc thi do Ban tổ chức cấp.

Có quy định cụ thể về đạo đức thi đấu không? Những hành vi nào bị cấm?

Ban Tổ chức có các quy định cụ thể về đạo đức thi đấu, bao gồm việc cấm gian lận, can thiệp vào thiết bị của đội khác và các hành vi phi thể thao. Chi tiết được quy định trong thể lệ cuộc thi của từng giải đấu. Các thí sinh cũng sẽ được Ban Giám khảo, trọng tài phổ biến, hướng dẫn chi tiết trước khi thi đấu.