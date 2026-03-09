Mùa kỷ yếu đẹp nhưng "ồn ào", đâu là cách điều hòa nội bộ khi tranh cãi nổ ra?

HHTO - Chụp ảnh kỷ yếu đã không còn là hoạt động xa lạ, đặc biệt là với các bạn học sinh cuối cấp. Từ những bộ ảnh được đầu tư công phu đến những tranh luận về chi phí, thời gian, kỷ yếu không chỉ là câu chuyện lưu giữ thanh xuân mà còn phản chiếu góc nhìn đa chiều của cả học sinh lẫn phụ huynh.

Một mùa kỷ yếu nữa lại đến, không khó để bắt gặp trên mạng xã hội các bài viết ngập tràn những bức ảnh chỉn chu, rạng rỡ của teen. Cũng như mọi năm, nhiều tranh cãi cũng nổ ra về ý nghĩa của hoạt động này.

Háo hức được lưu dấu sau 12 năm đèn sách

Đối với nhiều bạn, kỷ yếu được xem là một dịp tuyệt vời để được cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi học trò. Nhiều nhóm bạn “chịu chi”, cùng nhau đầu tư cho concept chụp ảnh, thiết bị và nhân lực hỗ trợ. Một số bạn coi đây là khoảnh khắc “xả hơi” trước khi bước vào giai đoạn ôn thi căng thẳng, chuẩn bị cho “cuộc chiến” tuyển sinh đại học, thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026 sắp đến.

Bạn Hà Thùy Linh (học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Lâm Đồng) bày tỏ đã dành 1 tháng để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho buổi chụp: “Mình dành khoảng thời gian đó để tìm thợ chụp ảnh và make-up ưng ý, tìm những trend đang hot trên TikTok để cùng nhau quay chung. Mình cũng tự tay thiết kế thiệp mời bạn bè, người thân của mình để tham dự chung nữa".

Bạn Hà Thùy Linh rạng rỡ trong tấm ảnh kỷ yếu. Ảnh: NVCC

Thùy Linh chia sẻ thêm, chụp kỷ yếu là một hoạt động rất ý nghĩa với bản thân. Nhờ nó, bạn có cơ hội được lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa của những năm tháng cấp 3, những kỷ niệm thật đáng nhớ cùng gia đình, bạn bè và chính bản thân mình.

Ảnh lớp kỷ yếu được nhiều bạn xem như "nơi lưu giữ ký ức". Ảnh: NVCC

Những đắn đo về một mùa kỷ yếu

Bên cạnh những chia sẻ về nhiều điều hay ho xung quanh những bức ảnh kỷ yếu, không ít phụ huynh cũng bày tỏ sự lo ngại, thậm chí phản đối hoạt động này được mở rộng.

Nhiều quan điểm không đồng tình đến từ phụ huynh và cả các bạn học sinh khi cho rằng hoạt động này quá tốn kém, không phải bạn nào cũng có thể tham gia. Giá chụp kỷ yếu cơ bản dao động từ 300K - 500K đồng/bạn, thậm chí có thể lên đến hàng triệu đồng nếu yêu cầu phức tạp về concept. Đó là chưa kể chi phí trang điểm, thuê trang phục. Một số bạn còn thuê thêm thợ chụp riêng.

Hơn nữa, phụ huynh cũng lo ngại nhiều bạn quá tập trung vào việc chuẩn bị chụp ảnh khiến việc học bị ảnh hưởng không ít, đặc biệt là trong thời điểm “nước rút” chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Nhiều luồng tranh luận nổ ra xung quanh việc nên chụp kỷ yếu hay không. Nguồn: Internet

Dẫu vậy, nhiều bậc cha mẹ cũng tỏ ra cởi mở, cho phép con em mình tham gia hoạt động này. Chị Phạm Thị Diệu Hiền (hiện đang sống tại phường Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết: “Con tôi năm trước cũng tham gia chụp kỷ yếu với lớp. Tôi thấy hoạt động này giúp các con có khoảng lặng thư giãn sau thời gian dài “gồng” mình với những kỳ thi. Những bức ảnh được chụp cũng có thể giữ lại như vật lưu niệm, để sau này con có cái để hoài niệm về một thời cắp sách”.

Nguồn ảnh: @kowalsk1_02

Giữa những tranh luận, có lẽ điều quan trọng nhất vẫn là ý nghĩa thật sự của bộ ảnh kỷ yếu. Khi được tổ chức hợp lý, phù hợp với điều kiện chung của lớp và có sự trao đổi thẳng thắn với phụ huynh, hoạt động này sẽ là một kỷ niệm đẹp thay vì gánh nặng.