Đề thi Ngữ văn kỳ thi học sinh giỏi TP.HCM trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi

HHTO - Những ngày qua, đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi TP.HCM đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội bởi cách ra đề phá cách và bắt kịp xu hướng của thời đại.

Mở đầu bằng lời dẫn: “Là tôi, một CON NGƯỜI đây mà!”, đề thi được mô phỏng như một giao diện đăng nhập website và teen được yêu cầu giải mã những dòng chữ captcha để chứng minh mình là “con người”. Sau thao tác ấy, các bạn phải nêu những giá trị tạo nên “con người đích thực” trong hai ngữ liệu được đề thi đưa ra và liên hệ ý nghĩa của “niềm kiêu hãnh làm người”.

Trong những năm gần đây, làn sóng “trí tuệ nhân tạo” (AI) đang lên ngôi và dần thế chỗ cho một số công việc của con người. Cái hay của đề thi chính là đã “bắt” được xu hướng đó và đưa vào trong câu hỏi những góc nhìn mang tính suy ngẫm về thời đại.

Khi đề thi được công bố trên các trang mạng xã hội, đã thu hút đông đảo sự chú ý từ netizen. Đa số các bạn đều phản ứng khá bất ngờ, một số còn để lại những bình luận hài hước: “Đây là tiếng Việt premium sao?”, “Một số người mặc dù không phải robot nhưng vẫn thành robot. Đó chính là tôi!”, “Đọc mà tưởng mình người “nước ngoài”,..

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, thầy Vũ Minh Đức (sinh viên Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM) nhận xét về đề thi: “Nhìn chung, đề có định hướng rõ ràng, nhân văn, hiện đại và khuyến khích tư duy sáng tạo. Cách đặt vấn đề từ tình huống “xác minh không phải robot” tạo hứng thú, gần gũi với trải nghiệm người trẻ, đồng thời gợi suy nghĩ sâu về giá trị làm nên “con người đích thực”. Hệ thống ngữ liệu được chọn lọc tốt, giúp thí sinh dễ triển khai lập luận nhưng vẫn phân hoá được năng lực thí sinh.”