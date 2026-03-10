Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Teen IVS cùng nhà thơ Trần Đăng Khoa bước vào hành trình "Gọi lại những thương yêu"

Tước Sơn - Ảnh: IVS và Ladecen

Các bạn học sinh trường Phổ thông Nội trú IVS vừa trải qua ngày 8/3 đầy ý nghĩa, để những tâm hồn vốn từng bị che lấp bởi thế giới ảo được "gọi lại những thương yêu".

Lời yêu thương cũng như câu xin lỗi lẽ ra phải là chuyện thường nhật trong mỗi nếp nhà, giữa cha mẹ và con cái. Nhưng với học sinh nội trú tại hệ thống giáo dục IVS dành riêng cho các bạn cá biệt, nghiện game thì đó lại là những ngôn từ khó nói nhất. Tình yêu gia đình luôn tồn tại, nhưng sức hấp dẫn của những trò chơi trên mạng đôi khi đã đẩy con cái rời xa vòng tay cha mẹ.

ivs-1.jpg
Nhà thơ Trần Đăng Khoa trò chuyện với học sinh trường IVS.

Trong chương trình "Gọi lại những thương yêu" tại IVS cơ sở Thanh Oai, sự xuất hiện của nhà thơ Trần Đăng Khoa đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho các bạn trẻ. Không hề giáo điều, ông kể về người mẹ nông dân mù chữ đã dạy ông thành người bằng lòng thấu cảm mộc mạc. Ông khuyên các bạn hãy vun đắp tương lai cho việc học, cho trái tim giàu lòng trắc ẩn thay vì tiêu tốn vào những cơn lốc ảo trên màn hình.

ivs-2.jpg
ivs-3.jpg
ivs-4.jpg
ivs-11.jpg
Các bạn học sinh chăm chú viết những lời yêu thương cho mẹ mình.

Khoảnh khắc xúc động nhất chương trình chính là 20 phút tĩnh lặng để các học sinh viết thư tay gửi đến mẹ. Chỉ có vài bức thư kịp đọc lên nhưng hàng trăm người dưới khán đài đã nghẹn ngào. Những lá thư này sẽ được nhà trường gửi bưu điện về tận tay phụ huynh, như món quà 8/3 muộn nhưng vô cùng ý nghĩa cho gia đình.

ivs-9.jpg
ivs-10.jpg
Những tiết mục ý nghĩa do các bạn học sinh biểu diễn.

Nếu học sinh cơ sở IVS Thanh Oai có khoảng lặng để viết thư thì các bạn ở IVS Bắc Ninh lại đầy sôi động với show âm nhạc Sức bật trái tim. Những giai điệu tự hào của Tự Nguyện, Mong Kiếp Sau Vẫn Là Người Việt Nam hay nét văn hóa đậm đà của Mái Đình Làng Biển đã thổi bùng ý chí, quyết tâm sống đẹp, sống thật ý nghĩa trong trái tim nhiều bạn trẻ từng một thời chỉ biết đến game.

Bởi nỗ lực và khát vọng vẫn luôn hiện diện, chỉ cần chúng ta đủ bản lĩnh để bước ra khỏi những cám dỗ và tìm được con đường đúng để làm chủ chính mình. Và ngày 8/3 vừa rồi chính là dịp học sinh IVS kết nối lại với cảm xúc thật, kích hoạt những năng lượng tích cực nhất trên hành trình trưởng thành.

Tước Sơn - Ảnh: IVS và Ladecen
#nhà thơ Trần Đăng Khoa #trường IVS #trường nội trú IVS #Gọi lại những thương yêu

