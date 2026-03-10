Trương Lăng Hách "vạ miệng", Trục Ngọc được thiên vị "thổi phồng" thành tích?

HHTO - Phía nền tảng đã lên tiếng sau gần 1 ngày bị tố "bơm nước" cho "Trục Ngọc" hòng tạo số liệu ảo, đẩy danh tiếng cho phim. Trương Lăng Hách cũng đang bị chỉ trích với phát ngôn cực kém duyên khi đi show Hi6.

Trương Lăng Hách "vạ miệng"

Tập Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi là khách mời của chương trình Hi6 (Xin chào thứ Bảy) đã phát sóng trong đợt quảng bá cho bộ phim Trục Ngọc. Đoạn cắt thử thách vẽ chân dung đối phương của 2 diễn viên được chia sẻ tạo nên làn sóng phẫn nộ khi Trương Lăng Hách nhận xét Hi Vi vẽ không giống anh với tóc "như bị gió thổi", "cảm giác như người sinh ra ở Đông Nam Á vậy".

Chính câu nói này của anh khiến dân mạng thất vọng vì cho rằng anh đang có ý "mỉa mai", hạ thấp ngoại hình của người Đông Nam Á. Tổ biên tập và kiểm duyệt của chương trình cũng bị chỉ trích là thiếu nhạy cảm, không tinh tế khi vẫn cho phát sóng đoạn nhận xét này của Trương Lăng Hách.

Biết rằng anh có thể cảm thấy bức vẽ của Điền Hi Vi không đẹp nhưng khán giả cho rằng có nhiều cách nói khéo léo hơn. Một số fan bênh vực nam diễn viên, cho rằng anh không có ý xấu, kiểu nói của anh có thể xuất phát từ mái tóc từng thịnh hành những năm đầu thập niên 2000 của các ngôi sao Đông Nam Á - châu Á. Tuy nhiên, phản biện này không đủ thuyết phục và dân mạng đang hợp sức "đẩy căng" sự việc.

Trục Ngọc và tranh cãi "dâng nước"

Trục Ngọc phát sóng ngày đầu tiên đã thiết lập kỷ lục về điểm nhiệt ở 2 nền tảng iQIYI và Tencent Video (WeTV). Lượt xem ngày đầu vượt 29 triệu trên cả hai nền tảng. Thị phần theo thống kê của Vân Hợp đạt 31,4% ở ngày phát sóng thứ 2 với view gấp đôi ngày đầu và là phim đầu tiên của năm 2026 có thị phần vượt 30%.

Ngỡ là tin vui nhưng đêm 8/3, tranh cãi "dâng nước" bắt đầu nổ ra khi có những người dùng phát hiện lượt tải xuống phim không tương thích với lượt xem. Hot Search "Trục Ngọc vượt Cuồng Phong" khiến nhiều khán giả phẫn nộ. Lượt xem của Trục Ngọc ngày 2 đạt hơn 76 triệu, trong khi Cuồng Phong (2023) - bộ phim hiện đại nổi tiếng toàn quốc phải mất 3 ngày mới vượt 60 triệu. Tuy nhiên, hiệu ứng thực tế mà Trục Ngọc mang lại chưa thể đạt được như Cuồng Phong khi nội dung phim không có độ thảo luận sâu hay cảnh hot kiểu kinh điển "thoát vòng".

Họ phát hiện trên nền tảng Tencent, chỉ cần nhấn vào phim xem quảng cáo khoảng 1 - 2s rồi thoát ra cũng được tính là xem hết 1 tập. Một nhóm fan của Lưu Vũ Ninh đã thử nghiệm trên Bụi Hoa Hồng và nhiệt độ phim bất ngờ tăng vọt trong đêm. Từ đây, dân mạng đặt nghi vấn nền tảng thiên vị, cố ý "mở bug" để "tăng view ảo", "dâng nước" cho Trục Ngọc.

Tác phẩm này là dự án lớn, sở hữu diễn viên chính là 2 sao có lượng fan vững đang tăng mạnh. Suốt Quý I năm 2026 chưa có tác phẩm nào đạt thành tích nổi bật. Khán giả cho rằng 2 nền tảng phải hợp lực để "chơi chiêu" giúp tạo hiệu ứng "đại bạo" (siêu nổi tiếng) cho Trục Ngọc để "có cái báo cáo thành tích".

Khán giả mất thiện cảm với Trục Ngọc, chỉ trích nền tảng và nhà sản xuất đang "mắc bệnh thành tích" mà làm nhiễu loạn thị trường phim ảnh. Danh tiếng của bộ phim cần được đánh giá bởi chất lượng từ diễn xuất, kịch bản... rồi mới đến số liệu được sinh ra từ hiệu ứng tự thân.

Chiều 3/9, phía Tencent phản hồi rằng "Chúng tôi xác định rằng đây chỉ là lỗi hiển thị sau khi đã tiến hành kiểm tra, không ảnh hưởng đến bất kỳ dữ liệu nào trong hay ngoài nền tảng". Tuy nhiên, câu trả lời này vẫn không thuyết phục được nhiều khán giả.

Nhiều fan phim bày tỏ ngay từ đầu đoàn phim đã có cách quảng bá sai lầm vì hướng sự chú ý của khán giả vào đạo diễn Tăng Khánh Kiệt - người đứng sau thành công của "hắc mã" Cửu Trùng Tử. Những nội dung được "đẩy top" về Trục Ngọc đều là khen cảnh quay trong khi rõ ràng ê-kíp có thể tập trung vào các nội dung như "phản ứng hóa học", tình tiết phim. Fan lo rằng nếu không cải thiện định hướng, Trục Ngọc chỉ là bông hoa "có đỏ mà không thơm", số liệu có tốt cũng bị "khịa muôn đời".