Trục Ngọc tập 10, 11, 12, 13: "Tạ điên" tái xuất, phản diện đẹp trai "debut"

HHTO - "Trục Ngọc" tập 12 và 13 đánh dấu màn "debut" của một người còn "điên hơn" nam chính Tạ Chinh.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Đến tập 9 của Trục Ngọc, tình cảm Tạ Chinh/ Ngôn Chính (Trương Lăng Hách) và Phàn Trường Ngọc (Điền Hi Vi) dành cho nhau đã rõ ràng. Tới tập 10, khán giả sẽ biết thêm cục diện ở phía triều đình. Chiếc hộp mà Hạ tướng quân gửi về cho Ngụy Nghiêm (Nghiêm Khoan) chính là món đồ Thừa tướng lùng sục ở nhà họ Phàn, dụng ý muốn xin ông tha mạng cho 2 cô con gái của Phàn Nhị.

Hạ tướng quân là thầy của Tạ Chinh, dù được cho là nghiêng về phe Ngụy gia nhưng thật ra, ông giữ ý trí trung lập. Ông cũng là người nắm bí mật thân phận của chị em Trường Ngọc - Trường Ninh.

Trong tập trước, ông cụ đã ngập ngừng chưa kịp nói cho Trường Ngọc biết về điều gì đó. Nếu theo đúng nguyên tác, ông cụ sẽ nói ra toàn bộ sự thật về việc cha của cô chỉ là mượn danh Phàn Nhị để sống, về tờ di chúc đã bị bà cụ đốt, giúp nàng đoán ra cha mẹ đã biết mình sẽ chết. Từ đây, Trường Ngọc bắt đầu nung nấu ý chí điều tra và trả thù.

Một góc quá khứ của Tạ Chinh xuất hiện ở tập 10, qua một thoáng hồi ức khi chàng tâm sự với Trường Ngọc. Ngụy Tuyên từng căm ghét và bắt nạt Tạ Chinh suốt thời nhỏ, sau đó bị chàng quật ngược lại để dằn mặt đám công tử.

﻿ ﻿ ﻿

Suốt 10 tập phim, Tạ Chinh liên tục bị thương, ngất đi vài lần, thì đến tập 11, Trường Ngọc bị thương nặng. Nàng đi qua rừng cùng Du Thiển Thiển (Khổng Tuyết Nhi) thì gặp một nhóm sơn tặc. Một tên trong bọn chúng bị bắt về, hắn càng khai ra những chuyện kinh khủng sau khi bắt được Trường Ngọc thì càng khiến Tạ Chinh tức giận. Nếu không có tiếng gọi yếu ớt của nàng thì Tạ Chinh đã tiễn tên kia xuống suối vàng.

Phân cảnh này được nhá hàng đã khiến fan nhớ ngay đến Tạ Nguy - vai diễn của Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng. Nếu Tạ Nguy là quan văn, "điên" bằng lời nói thì Tạ Chinh là tướng quân, xuống tay trút giận điên loạn.

Trục Ngọc tập 12 - 13 tiếp tục mang đến những ngày tháng êm đềm cùng bán thịt lợn của vợ chồng Trường Ngọc - Tạ Chinh và cả cảnh chơi tối ở chợ Tết "một nhà ba người" mà khán giả mong ngóng. Thiển Thiển còn bày kế cho Trường Ngọc thuyết phục chồng viết chữ đính kèm để bán được nhiều thịt khô hơn, nhưng thực ra là dùng chiêu "mỹ nam kế" để hút khách.

﻿

Điểm đáng chú ý nhất trong 2 tập này là sự xuất hiện của phản diện đẹp trai mà khán giả mong chờ - Tề Mân (Đặng Khải). Hắn là hoàng tôn, là người từng được Thiển Thiển cứu mạng rồi đem lòng yêu, nhưng tình yêu của hắn quá cực đoan, chiếm hữu. Nàng bỏ trốn đến huyện Lâm An khi đang mang thai. Để đối phó với hắn, Thiển Thiển nhờ Trường Ngọc nói khéo với Tạ Chinh đóng giả làm phu quân của nàng để lừa Tề Mân.

Một người là Vũ An hầu danh tiếng lẫy lừng, một người là con cháu hoàng thất mặt đối mặt. Bề ngoài giả vờ diễn kịch nhưng thực chất, Tề Mân đã nhận ra Tạ Chinh. Khán giả sẽ lại được thấy Hầu gia bẻ đũa làm phi tiêu, hạ gục ám vệ. Tề Mân sẽ gây nên biến cố nào ở huyện Lâm An? Chuyện tình định sẵn BE (bad ending) của Tề Mân - Thiển Thiển được đưa lên màn ảnh có hấp dẫn hơn nguyên tác?

Trailer Trục Ngọc tập 12 - 13.

Trục Ngọc gồm 40 tập, lên sóng vào buổi tối hằng ngày. Khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix, iQIYI, WeTV.