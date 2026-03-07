Trục Ngọc tập 6, 7, 8, 9: Tạ Chinh không nỡ rời xa Trường Ngọc, Phàn gia có bí mật

HHTO - Dù không nỡ rời xa nhưng trong những tập tới của "Trục Ngọc", Tạ Chinh/ Ngôn Chính vẫn sẽ phải tìm cách nói dối Phàn Trường Ngọc để trở về thân phận thật Vũ An hầu.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Sau 5 tập của Trục Ngọc, có thể thấy Tạ Chinh/ Ngôn Chính (Trương Lăng Hách) và Phàn Trường Ngọc (Điền Hi Vi) đã rung động với đối phương. Nàng thật thà, chân chất bảo vệ Ngôn Chính khỏi những giáo điều về phận ở rể, kiếm tiền chữa trị vết thương cho chàng. Ngôn Chính chuộc lại trâm bạc, âm thầm bảo vệ nàng mỗi khi bị kẻ xấu làm khó, an ủi nàng khi người đời mỉa mai nàng là phận nữ làm đồ tể, thô tục, khắc phụ mẫu.

Trailer Trục Ngọc tập 6 - 7

Đến tập 7 - 8, có sát thủ để ám sát ở nhà họ Phàn, bác của Trường Ngọc bị giết. Tạ Chinh dẫn Trường Ninh chạy trốn, rồi bị thương nặng. Trường Ngọc kịp đến cứu 2 người. Tuy nhiên, cả hai sẽ lại bị triệu lên nha môn để xét xử. Trước quan không thể làm loạn, Trường Ngọc không thể dùng vũ lực hung hăng như đối đầu với sát thử hay mấy kẻ tay chân sòng bạc. Để bảo vệ nàng đang có ý chắn đòn roi cho mình, Tạ Chinh "bật lại" quan sai - đây cũng là một trong những cảnh gây sốt cộng đồng fan trước khi Trục Ngọc phát sóng.

﻿ ﻿ ﻿

Công Tôn sơn trưởng là đồng đội của Tạ Chinh - người mà chàng đã gửi thư báo vị trí ở cuối tập 5, đã xuất hiện ở tập 7 kịp thời để giải vây cho Chinh - Ngọc. Công Tôn nhận ra Hầu gia dường như phải lòng "vợ giả" nhưng chàng nói tránh rằng bản thân còn đang mang nợ nước thù nhà nên không dám thích ai vì sẽ mang tai họa đến cho họ. Sơn trưởng đề nghị Tạ Chinh rời đi. Ở tập 8, Trường Ngọc vừa khóc vừa cười khi đọc bức thư mà "chồng hờ" để lại.

Nàng tưởng rằng chàng đã rời đi như lời suy tính của 2 người khi trước, dù buồn nhưng nàng cũng an lòng vì Tạ Chinh sẽ tránh được mối họa từ Phàn gia. Tuy nhiên, Ngôn Chính không nỡ rời đi. Chàng ở lại và một lần nữa phối hợp với nàng diễn kịch phu thê ân ái để qua mặt thúc mẫu.

Nhưng cảnh ngọt ngào chưa kịp tiến sâu thì sát thủ đến. Tạ Chinh tóm gọn hắn, phát hiện là Huyền thiết tử sĩ của Ngụy gia. Hắn cũng nhận ra Vũ An hầu trước mặt. Liệu Tạ Chinh có nhân chuyện này công khai thân phận thật với Trường Ngọc? Thừa tướng Ngụy Nghiêm được khắc họa ở phe đối đầu với Hầu gia. Tuy nhiên, đối tượng bọn chúng nhắm vào lần này là Phàn gia, chứng tỏ gia đình này không chỉ là đồ tể bình thường.

Không khó để khán giả phát giác ra những gợi ý về bí mật của cha mẹ Trường Ngọc. Nói nàng cha nàng cũng làm tải hàng như Ngôn Chính, có vết thương y hệt nhưng Ngôn Chính là Vũ An hầu, vết thương là do chinh chiến xa trường mà có. Cha nàng còn có đao pháp, dạy con gái nhưng dặn không tùy ý dùng khi chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng, càng khẳng định gốc gác không tầm thường trước khi chuyển nghề làm đồ tể của ông.

Dung mạo mẹ của Trường Ngọc xinh đẹp đến mức bị đồn là nữ tử thanh lâu. Nhưng từ tên gọi đến khí chất và cả việc tinh thông văn thư, chế hương đã chứng minh bà hẳn có xuất thân khuê các. Chiếc trâm bạc chính là minh chứng quan trọng để xác thực thân phận của bà, cũng là manh mối dẫn dắt ai kẻ thực sự hại chết 2 người họ và hiện tại là ám sát hậu nhân của họ Phàn.

Trục Ngọc gồm 40 tập, khán giả Việt có thể theo dõi qua Netflix, iQIYI, WeTV.