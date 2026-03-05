Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Rộ tin phim đam mỹ sắp được "xả kho", Hạo Y Hành, Vai Trái Có Cậu sẽ lên sóng?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Netizen đang xôn xao trước tin đồn phim đam mỹ Hoa ngữ sắp được phép lên sóng. Ngày khán giả được xem Hạo Y Hành, Vai Trái Có Cậu đang đến gần?

Mấy ngày nay, cư dân mạng xứ Trung đang lan truyền tin đồn các nghệ sĩ từng vướng ồn ào trốn thuế cùng dòng phim đam mỹ cải biên sẽ được phép “xả kho”, trở lại showbiz để cứu vãn tình hình phim ảnh ngày càng chìm lắng. Dù chưa biết thực hư ra sao, khán giả đã rất phấn khích khi nghĩ tới ngày được xem nhiều phim đam mỹ quay đã lâu, xếp kho vài năm rồi.

hao-y-hanh-2.jpg

Hạo Y Hành chính là phim đam mỹ được nhiều người ngóng đợi nhất hiện nay vì chỉ nhìn ảnh thôi đã thấy Trần Phi Vũ và La Vân Hi quá sức đẹp đôi. Phim kể về ma đầu Mặc Nhiên (Trần Phi Vũ) phản bội sư môn, dù mắc tội ác tày trời nhưng được trùng sinh trở về thời niên thiếu hơn 10 năm trước để bắt đầu lại cuộc đời. Khi được quay về quá khứ, Mặc Nhiên mới phát hiện nhiều bí mật mà ngày xưa mình bỏ qua. Với sự trợ giúp của sư tôn Sở Vãn Ninh (La Vân Hi), Mặc Nhiên có cơ hội sửa sai và hai người cũng ngày càng gắn bó.

vai-trai-2.jpg

Vai Trái Có Cậu quay từ năm 2020 nhưng mãi vẫn chưa được lên sóng. Kịch bản kể về cậu học trò Tưởng Thừa (Phạm Thừa Thừa) làm gì cũng giỏi, nhưng cuộc đời thay đổi đột ngột khi hóa ra cậu chỉ là con nuôi trong một gia đình giàu có. Tưởng Thừa suy sụp khi phải chuyển tới sống với bố ruột của mình, một kẻ suốt ngày say xỉn bê tha, phải nhập học ở ngôi trường làng cũ kỹ. Cho đến khi quen Cố Phi (Vương An Vũ), chàng trai sống đầy trách nhiệm với gia đình thì Tưởng Thừa mới tìm lại được động lực cố gắng.

1452-z3334772845103-d1a1fd3d96372478bea5080adcecba96.jpg

Phim cổ trang Phong Hỏa Lưu Kim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng Sát Phá Lang. Trần Triết Viễn đóng vai Trường Canh, một chàng trai nghèo khó sống ở vùng biên thùy hẻo lánh. Từ khi được tướng quân Cố Quân (Đàn Kiện Thứ) gặp và đưa về kinh thành sống, Trường Canh có cuộc sống tốt hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn khi đối mặt với những âm mưu khó lường chốn hoàng cung. Nhưng gian khó càng nhiều, Trường Canh và Cố Quân lại càng gắn bó.

cat-tinh-cao-chieu-1.jpg
cat-tinh-cao-chieu-3.jpg

Cát Tinh Cao Chiếu cũng là cái tên không thể bỏ qua khi dựa vào tiểu thuyết Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu - người đã viết Trần Tình Lệnh. Tạ Liên (Trạch Tiêu Văn) là Thái tử của nước Tiên Lạc, 17 tuổi đã thành thần tiên với tương lai rực rỡ. Nhưng người dân Tiên Lạc gặp tai họa, Tạ Liên hạ phàm cứu dân chúng nhưng thất bại, bị đày xuống trần gian kèm lời nguyền bị khóa mọi phép thuật. Trong một lần đi tìm để tiêu diệt Quỷ Tân Lang, Tạ Liên gặp Quỷ vương Hoa Thành (Trương Lăng Hách). Từ đây, hai người dần bị số phận buộc chặt với nhau, cùng đồng hành để điều tra những âm mưu tráo trở của Thiên đình về những chuyện đã xảy ra từ 800 năm trước.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim đam mỹ #Hạo Y Hành #Vai Trái Có Cậu #phim Hoa ngữ #Cát Tinh Cao Chiếu #Phong Hỏa Lưu Kim

Xem thêm

Cùng chuyên mục