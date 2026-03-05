Rộ tin phim đam mỹ sắp được "xả kho", Hạo Y Hành, Vai Trái Có Cậu sẽ lên sóng?

HHTO - Netizen đang xôn xao trước tin đồn phim đam mỹ Hoa ngữ sắp được phép lên sóng. Ngày khán giả được xem Hạo Y Hành, Vai Trái Có Cậu đang đến gần?

Mấy ngày nay, cư dân mạng xứ Trung đang lan truyền tin đồn các nghệ sĩ từng vướng ồn ào trốn thuế cùng dòng phim đam mỹ cải biên sẽ được phép “xả kho”, trở lại showbiz để cứu vãn tình hình phim ảnh ngày càng chìm lắng. Dù chưa biết thực hư ra sao, khán giả đã rất phấn khích khi nghĩ tới ngày được xem nhiều phim đam mỹ quay đã lâu, xếp kho vài năm rồi.

Hạo Y Hành chính là phim đam mỹ được nhiều người ngóng đợi nhất hiện nay vì chỉ nhìn ảnh thôi đã thấy Trần Phi Vũ và La Vân Hi quá sức đẹp đôi. Phim kể về ma đầu Mặc Nhiên (Trần Phi Vũ) phản bội sư môn, dù mắc tội ác tày trời nhưng được trùng sinh trở về thời niên thiếu hơn 10 năm trước để bắt đầu lại cuộc đời. Khi được quay về quá khứ, Mặc Nhiên mới phát hiện nhiều bí mật mà ngày xưa mình bỏ qua. Với sự trợ giúp của sư tôn Sở Vãn Ninh (La Vân Hi), Mặc Nhiên có cơ hội sửa sai và hai người cũng ngày càng gắn bó.

Vai Trái Có Cậu quay từ năm 2020 nhưng mãi vẫn chưa được lên sóng. Kịch bản kể về cậu học trò Tưởng Thừa (Phạm Thừa Thừa) làm gì cũng giỏi, nhưng cuộc đời thay đổi đột ngột khi hóa ra cậu chỉ là con nuôi trong một gia đình giàu có. Tưởng Thừa suy sụp khi phải chuyển tới sống với bố ruột của mình, một kẻ suốt ngày say xỉn bê tha, phải nhập học ở ngôi trường làng cũ kỹ. Cho đến khi quen Cố Phi (Vương An Vũ), chàng trai sống đầy trách nhiệm với gia đình thì Tưởng Thừa mới tìm lại được động lực cố gắng.

Phim cổ trang Phong Hỏa Lưu Kim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng Sát Phá Lang. Trần Triết Viễn đóng vai Trường Canh, một chàng trai nghèo khó sống ở vùng biên thùy hẻo lánh. Từ khi được tướng quân Cố Quân (Đàn Kiện Thứ) gặp và đưa về kinh thành sống, Trường Canh có cuộc sống tốt hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn khi đối mặt với những âm mưu khó lường chốn hoàng cung. Nhưng gian khó càng nhiều, Trường Canh và Cố Quân lại càng gắn bó.

Cát Tinh Cao Chiếu cũng là cái tên không thể bỏ qua khi dựa vào tiểu thuyết Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu - người đã viết Trần Tình Lệnh. Tạ Liên (Trạch Tiêu Văn) là Thái tử của nước Tiên Lạc, 17 tuổi đã thành thần tiên với tương lai rực rỡ. Nhưng người dân Tiên Lạc gặp tai họa, Tạ Liên hạ phàm cứu dân chúng nhưng thất bại, bị đày xuống trần gian kèm lời nguyền bị khóa mọi phép thuật. Trong một lần đi tìm để tiêu diệt Quỷ Tân Lang, Tạ Liên gặp Quỷ vương Hoa Thành (Trương Lăng Hách). Từ đây, hai người dần bị số phận buộc chặt với nhau, cùng đồng hành để điều tra những âm mưu tráo trở của Thiên đình về những chuyện đã xảy ra từ 800 năm trước.