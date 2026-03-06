Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trục Ngọc: Cảnh Trương Lăng Hách tàn nhưng không phế khiến khán giả xốn xang

HHTO - Kể từ ngày khởi quay đến nay, "Trục Ngọc" không thiếu cảnh gây sốt. Trương Lăng Hách lại vừa bỏ túi thêm một phân đoạn vừa nhá hàng đã khiến lòng fan xốn xang.

Đây là đoạn cắt nhỏ được đoàn phim "thả thính" trước ngày Trục Ngọc phát sóng. Tạ Chinh (Trương Lăng Hách) bị thương nặng, đang quỳ chịu tội dưới trời tuyết. Phàn Trường Ngọc (Điền Hi Vi) ôm lấy chàng, muốn đỡ đòn roi. Nhưng gậy vung đến đã bị Tạ Chinh ngăn lại, dùng sức đánh bật ra. Vì thân thể mang trọng thương nên lúc sau, chàng vẫn hơi khụy xuống.

Cảnh nhá hàng gây sốt trước thềm phát sóng của "Trục Ngọc".

Đoàn phim cố ý chỉnh chậm đoạn chống gậy xuống đất để trụ vững của Tạ Chinh, tạo nên khung hình được dân mạng khen đẹp "phong thần". Tạ Chinh tàn nhưng không phế, ánh mắt vẫn cứng cỏi, lạnh lẽo, oai phong. Đạo diễn Tăng Khánh Kiệt (Cửu Trùng Tử, Hư Nhan...) là người đứng sau Trục Ngọc - có cái tên này bảo chứng, khán giả tin rằng Trương Lăng Hách sẽ bỏ túi nhiều cảnh đẹp xuất sắc khi phim chính thức lên sóng. Dĩ nhiên, Điền Hi Vi cũng được kỳ vọng tương tự.

Video nhá hàng khác làm khán giả thêm ngóng đợi.

Các cảnh leak từ người hâm mộ, cánh săn ảnh hay teaser chính thức của đoàn phim đều khiến khán giả xuýt xoa về phần nhìn. Trong hơn 4,5 triệu lượt đặt xem trước của Trục Ngọc có không ít netizen tuyên bố bản thân thuộc "team mê nhan sắc" sẽ xem trọn vẹn bộ phim chỉ cần đảm bảo giao diện mịn mượt từ đầu đến cuối.

Các cảnh võ thuật của Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách từ tư liệu quảng bá đều được đánh giá ổn, "phản ứng hóa học" cháy bừng. Khán giả cũng đặt kỳ vọng chất lượng nội dung Trục Ngọc sẽ xứng đáng với phần nhìn cũng như độ nổi từ đại IP. Điền Hi Vi đang thiếu một cú bật để định vị danh tiếng ở top đầu thế hệ. Trương Lăng Hách đang cần một vai chính đủ sức thuyết phục non-fan tin tưởng vào kỹ năng của anh, xóa bỏ chê trách "mở miệng là đuổi khán giả".

ava.jpg

Trục Ngọc kể về mối duyên của con gái đồ tể Trường Ngọc và Tạ Chinh. Cô vô tình cứu được anh, thỏa thuận thành thân với anh để bảo toàn gia sản. Trong quá trình điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ, Trường Ngọc ra chiến trường, lập chiến công, rồi gặp lại Tạ Chinh. Cả hai gặp lại nhau, cùng xông pha trận mạc, đòi lại công bằng cho bản thân, giữ yên bờ cõi.

Phim bắt đầu lên sóng từ ngày 6/3. Khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix, iQIYI, WeTV.

