Netizen Nhật bất ngờ trước ngoại hình quá "bồng bềnh" của "mỹ nam không tuổi"

HẢI ĐƯỜNG ​
HHTO - Trước ngoại hình quá “bồng bềnh” hiện tại, nhiều khán giả bày tỏ ban đầu họ không hề nhận ra đó là “mỹ nam không tuổi” một thời của màn ảnh xứ hoa anh đào.

Trên MXH xứ hoa anh đào, một chủ đề đang thu hút sự quan tâm của nhiều netizen Nhật Bản, đó là sự thay đổi về ngoại hình của nam diễn viên Chiba Yudai (sinh năm 1989). Trong một số hình ảnh gần đây, từ một số phim cũng như chương trình mà anh tham gia, có thể thấy nam diễn đã tăng cân rất nhiều.

chiba-yudai-7.jpg
chiba-yudai-12.jpg
chiba-yudai-10.jpg

Ngoại hình “bồng bềnh” này gây sốc với khán giả, đặc biệt với những người đã biết Chiba Yudai từ thuở Ouran High School Host Club (2012), Con Đường Mùa Xuân (2014), Đầu Gấu Bóng Nước (2014)... Bởi Chiba Yudai thường được nhớ đến với ngoại hình thư sinh, dễ thương. Anh còn được gọi là “mỹ nam không tuổi” của màn ảnh xứ hoa anh đào với vẻ ngoài “trẻ mãi không già”.

chiba-yudai-17.jpg
chiba-yudai-18.jpg
chiba-yudai-4.jpg

Sự thay đổi ngoại hình đột ngột hiện tại của Chiba Yudai dấy lên những đồn đoán rằng có thể anh đã tăng cân quá nhiều cho vai diễn. Có bình luận lại nói rằng có lẽ anh là kiểu người dễ tăng cân, vì vào khoảng 5 năm trước anh đã “tròn” hơn dù chưa đến mức quá “bồng bềnh” như hiện tại. Bên cạnh đó, một số fan bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của nam diễn viên, đặt giả thuyết có thể anh đang phải dùng thuốc trị bệnh, bởi có một số loại thuốc sẽ khiến người ta tăng cân.

chiba-yudai-14.jpg
chiba-yudai-6.jpg

Dù lý do cho sự thay đổi ngoại hình này của Chiba Yudai là gì, phần lớn các bình luận đều đồng ý rằng nam diễn viên hiện vẫn đang phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình rất tốt. Có thể thấy, ở mỗi giai đoạn của sự nghiệp, cùng với những thay đổi về ngoại hình, Chiba Yudai luôn có sự biến chuyển phù hợp trên màn ảnh. Anh đã từng là nam sinh trung học khiến bao nữ sinh thầm thương trộm nhớ, cũng đã trở thành hoàng tử Hikaru Genji nho nhã, và giờ đây anh sẵn sàng hóa thân thành một người đàn ông tuổi trung niên với những sức hút riêng.

chiba-yudai-16.jpg
chiba-yudai-13.jpg

Một số bình luận của netizen:

“Ôi, Chiba Yudai đây sao? Thoạt đầu tôi đã không nhận ra.”

“Nếu Chiba Yudai tăng cân để đóng phim thì thật tuyệt vời khi anh ấy rất nghiêm túc với vai diễn của mình.”

“Tôi nghĩ Chiba Yudai đã tăng cân cho vai diễn, nhưng mà anh ấy cũng là kiểu người dễ tăng cân.”

“Có thể anh ấy tăng cân là do bị bệnh, phải dùng thuốc. Có những bệnh mà thuốc có thể khiến bạn tăng cân.”

“Chiba Yudai đã sắp 40 tuổi rồi. Bạn mong chờ anh ấy trẻ trung, dễ thương đến bao giờ nữa?”

“Anh ấy đã tăng cân được một thời gian khá lâu rồi. Tôi nghĩ đó là sự thay đổi về thể chất của anh ấy.”

“Nó có thể là vấn đề về thể trạng, có thể là tác dụng phụ của thuốc men, vì thế đừng có mà công kích Chiba Yudai về ngoại hình. Anh ấy vẫn đang làm tốt công việc của một diễn viên, như thế là đủ.”

“Tôi thấy hiện tại anh ấy đóng phim vẫn hay, nên chả sao cả.”

hht1476-coverfb.jpg
HẢI ĐƯỜNG ​
#Chiba Yudai #Chiba Yudai tăng cân #Chiba Yudai phát tướng #Con Đường Mùa Xuân #Ao Haru Ride #Ouran High School Host Club #Showbiz Nhật Bản

