Netflix tổ chức cuộc thi Squid Game với thí sinh tham gia đều là người nổi tiếng

HHTO - Chương trình truyền hình thực tế lấy cảm hứng từ loạt phim ăn khách “Squid Game” sắp bước vào mùa hỗn loạn mới. Lần này, thí sinh tham gia là những người nổi tiếng.

Mới đây, Netflix đã tung ra đoạn video giới thiệu các thí sinh tham gia chương trình truyền hình thực tế Squid Game: The VIP Challenge. Netflix giới thiệu đây là những người nổi tiếng, sẽ tham gia một phiên bản mới của chương trình được lấy cảm hứng từ loạt phim Squid Game.

Họ lần lượt được giới thiệu là Mel B (thành viên nhóm Spice Girls), Tristan Thompson (nhà vô địch NBA), Kristy Sarah (nhà sáng tạo nội dung). Bên cạnh đó còn có ngôi sao của một số chương trình truyền hình khác như Ryan Serhant (Owning Manhattan), Kim Zolciak (Real Housewives of Atlanta), Hannah Godwin (Bachelor Nation), Dylan Efron (The Traitors). Cuối cùng là Viper - thí sinh từng tham gia Squid Game: The Challenge mùa 2, trở lại với tư cách là người chiến thắng thông qua cuộc bình chọn của fan.

Mel B - thành viên nhóm Spice Girls.

Viper - thí sinh của Squid Game: The Challenge 2 nay trở lại "báo thù".

Theo giới thiệu của Netflix, “tám nhân vật VIP sẽ bước vào cuộc chơi đầy rủi ro và đặt trí thông minh, chiến lược và kỹ năng của mình vào thử thách cuối cùng”. Ngoài ra, Netflix chưa có thông tin gì thêm về hình thức cũng như nội dung của cuộc thi trong Squid Game: The VIP Challenge.

Có thể thấy so với loạt phim gốc cũng như chương trình Squid Game: The Challenge, số lượng thí sinh của Squid Game: The VIP Challenge quá ít. Điều đó khiến nhiều khán giả tò mò về hình thức cũng như quy mô các trò chơi trong cuộc thi.

Loạt phim gốc Squid Game.

Squid Game (Trò Chơi Con Mực) là loạt phim truyền hình Hàn Quốc khi phát sóng đã nhanh chóng bùng nổ toàn cầu, trở thành hiện tượng văn hóa và là series nổi tiếng nhất của Netflix từ trước đến nay.

Nội dung phim kể về 456 thí sinh, tất cả đều đang gặp khó khăn về tài chính, liều mạng tham gia một trò chơi mà ở đó các thử thách đặt ra được lấy cảm hứng từ các trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi ở Hàn Quốc. Chỉ có duy nhất một người thắng cuộc, phần thưởng là số tiền khổng lồ có thể giúp người đó đổi đời. Còn những người thua cuộc, họ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Squid Game: The Challenge là cuộc thi được lấy cảm hứng từ phim.

Thành công của loạt phim Squid Game đã mở đường để Netflix thực hiện một chương trình truyền hình lấy cảm hứng từ loạt phim gốc, mang tên Squid Game: The Challenge. Mùa 1 ra mắt vào năm 2023, mùa 2 phát sóng trong năm 2025, và mùa 3 được xác nhận sẽ sớm trở lại. Chương trình truyền hình này cũng tập hợp hơn 400 thí sinh, tham gia các thử thách là các trò chơi, chỉ có duy nhất một người chiến thắng. Điểm khác so với phim (dĩ nhiên) là không có ai mất mạng cả.

Một số bình luận của netizen:

“Những người nổi tiếng? Ai cơ?”

“Ủa, ngoại trừ Mel B, những “người nổi tiếng” khác là ai?”

“Tiêu chuẩn để trở thành “người nổi tiếng” ngày nay là không gì cả.”

“Netflix đang vắt kiệt sức sống của loạt phim Squid Game như thể chẳng ai muốn xem nữa.”

“Việc biến một loạt phim vốn phê phán giới siêu giàu thành chương trình giải trí dành cho người nổi tiếng hoặc là một sự mỉa mai tài tình, hoặc là hoàn toàn đi sai hướng.”

“Các ngôi sao truyền hình thực tế hẳn sẽ mang đến một sự hỗn loạn điên rồ, đầy ắp drama cho chương trình thực tế Squid Game. Đó là sở trường của họ mà, nhỉ? Tôi hóng nha!”

“Ồ quao, Mel B mang đến sự bùng nổ, Tristan xử lý đối thủ như một nhà vô địch, và Viper trở lại để báo thù? Không thể chờ được nữa! Netflix chiếu đi, không ai xem thì tôi xem!”