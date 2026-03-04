Park Bom chuyển hệ "chỉ follow mình anh", Dara rạng rỡ xuất hiện trước truyền thông

Chiều 3/3, thông qua truyền thông Hàn Quốc, Dara đã khẳng định tin đồn cô từng sử dụng chất cấm và được YG, Yang Hyun Suk cũng như CL giúp bao che bằng cách đẩy Park Bom ra đầu sóng ngọn gió là vô căn cứ. Chiều 4/3, một lần nữa, Dara đăng Story Instagram tuyên bố "tôi chưa bao giờ sử dụng ma túy", hi vọng "cô ấy" (chỉ Park Bom) ổn và bỏ theo dõi người bạn lâu năm.

Động thái mới nhất của Dara.

Cùng ngày, Dara tham gia sự kiện của thương hiệu BAPE Korea được tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc). Cô tươi tắn, rạng rỡ, cho thấy tâm thế thoải mái khi đứng trước truyền thông.

Ở phía Park Bom, nữ idol đã bỏ theo dõi toàn bộ thành viên 2NE1. Mục following chỉ để lại duy nhất tài khoản của Lee Min Ho - người được cô hơn 1 lần gọi là "chồng iu" trên Instagram dù giữa hai người được xác nhận là không có mối quan hệ tình cảm.

Park Bom giờ chỉ còn theo dõi Lee Min Ho.

Dân mạng cho rằng hành động bốc đồng của Park Bom đã khiến quan hệ của cô và các thành viên 2NE1 trở nên căng thẳng. Fan đều buồn vì hơn 1 năm trước, 4 cô gái vẫn còn vui vẻ, đoàn kết, tề tựu để trình diễn ở nhiều sự kiện âm nhạc và chạy tour kỷ niệm 15 năm. Từ tháng 8/2025, Park Bom đã tạm ngưng hoạt động vì lý do sức khỏe. Nhiều fan bình luận rằng đã đến lúc công ty không thể làm ngơ mà nên có biện pháp can thiệp để giúp cải thiện sức khỏe của nghệ sĩ.