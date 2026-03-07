Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

4 sao nữ xứng danh đỉnh cao lưu lượng phim Hoa ngữ: Ai vững vàng, ai lung lay?

HHTO - Ai cũng công nhận 4 sao nữ này đều là cái tên hàng đầu trong thế hệ của họ, nhưng có người vẫn đang giữ vững ngôi vị thì có người đã lộ dấu hiệu bất ổn.

Mới đây, cư dân mạng trên nền tảng Douyin (giống như TikTok) đã bình chọn các sao nữ xứng danh là cái tên hàng đầu, bảo chứng rating, chỉ cần mới được họ tham gia là đảm bảo dự án được chú ý cực mạnh.

oz3zrrxtdc1-w9shubzt162-2dx8jvuh.jpg

Trong nhóm tiểu hoa 85, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch luôn cạnh tranh quyết liệt, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn vượt lên nhờ có nhiều phim ăn khách hơn. Có thể kể ra Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện, Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Dữ Phượng Hành, Gió Thổi Bán Hạ… đều có lượt xem khủng, thậm chí Sở Kiều Truyện đến giờ đã đạt hơn 40 tỷ lượt xem trên mọi nền tảng. Dù năm 2025, Triệu Lệ Dĩnh có hai phim thất bại nhưng sức hút của cô vẫn rất lớn, chỉ cần một kịch bản hấp dẫn là đủ lấy lại vị thế.

sao-nu-5.jpg

Dương Tử lại là ngôi sao hàng đầu trong số các nữ diễn viên sinh trước sau năm 1990. Dù là phim cổ trang như Trường Tương Tư, Hương Mật Tựa Khói Sương, Quốc Sắc Phương Hoa hay phim hiện đại như Cá Mực Hầm Mật, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn thì Dương Tử đều gặt hái thành công. Không chỉ có diễn xuất ổn định, Dương Tử còn được khen là có tài chọn kịch bản, luôn chọn đúng những câu chuyện hấp dẫn, mới lạ.

sao-nu-2.jpg

Sẽ không ai phản đối Triệu Lộ Tư đứng hàng đầu nhóm tiểu hoa 95 khi số lượng phim thành công của cô áp đảo các đối thủ. Thánh nữ xuyên không, nữ hoàng web-drama là những biệt danh khán giả đặt cho Triệu Lộ Tư sau loạt phim gây sốt như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Tinh Hán Xán Lạn, Vụng Trộm Không Thể Giấu, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Không chỉ phim ảnh mà Triệu Lộ Tư làm gì cũng gây chú ý, từ trang phục cô mặc, những buổi livestream bán hàng hoặc kể cả những lần lên mạng nói chuyện ngẫu hứng.

sao-nu-6.jpg

Dù các tiểu hoa 95 đang rất mạnh nhưng thế hệ diễn viên 2000 đã bắt đầu tạo được chỗ đứng riêng. “Em gái quốc dân” Triệu Kim Mạch chính là sao 10x tỏa sáng nhất hiện nay với Khởi Đầu, Giữa Cơn Bão Tuyết, Độ Hoa Niên. Nhờ xuất phát là sao nhí, Triệu Kim Mạch đã có sẵn danh tiếng và càng thành công hơn khi trưởng thành.

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Triệu Lệ Dĩnh #Dương Tử #Triệu Lộ Tư #Triệu Kim Mạch #sao Hoa ngữ

