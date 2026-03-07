Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

3 nhóc tì xứ Hàn nổi nhất đầu năm: Woo Joo "gánh phim", Yi Jin hạ gục dàn idol

HHTO - Hai em bé nổi bật nhất xứ Hàn hiện tại - Yu Ho (vai Woo Joo) và Yi Jin còn vừa khiến dân mạng "xỉu đùng" vì 2 nguồn năng lượng hướng nội - hướng ngoại gặp nhau.

Park Yu Ho

Diễn viên nhí hot nhất màn ảnh Hàn hiện nay chính là Park Yu Ho. Nhóc tì sinh năm 2023 có màn debut thành công vang dội với Our Universe (Trao Em Cả Vũ Trụ). Yu Ho đóng vai Woo Joo. Cậu bé mất bố mẹ sau một vụ tai nạn và được chú (em trai bố) Sun Tae Hyeong (Bae In Hyuk) và dì (em gái mẹ) Hyun Jin (Roh Jeong Eui) nuôi nấng.

fetch-27.jpg
fetch-26.jpg
fetch-25.jpg
fetch-24.jpg

Kịch bản Our Universe nhạt nhòa, lê thê. Tuyến tình cảm của Hyun Jin - Tae Hyeong bị phân tán khi chèn thêm nam phụ. Khán giả không ưa thái độ mập mờ của nữ chính, thiếu trách nhiệm với Woo Joo dù một mực muốn chăm sóc cậu bé. Woo Joo trở thành nhân tố "gánh team" bởi sự vô tư, đáng yêu. Những điều đọng lại trong khán giả về Our Universe phần lớn đều đến từ Woo Joo và "phản ứng hóa học" với chú.

fetch-29.jpg
fetch-28.jpg
Lượt theo dõi trên Instagram của Yu Ho (tài khoản do mẹ vận hành) đã có hơn 800K lượt với tốc độ tăng trưởng chóng mặt, dự đoán sẽ sớm vượt mốc 1 triệu.

Yu Ho chỉ mới hơn 1 tuổi khi ghi hình. Cậu nhóc chưa thoại được nhiều nhưng ngoan ngoãn và hợp tác cực tốt trong thời gian quay phim. Vì không thể ép Yu Ho "diễn như người lớn" nên đoàn phim phải tạo tình huống, kiên nhẫn chờ đợi, ghi lại tất cả trạng thái của cậu bé để chọn ra khung hình ưng ý. Hậu trường phim công bố không ít phân cảnh Yu Ho bật khóc vì tưởng chú Baek In Hyuk mắng mình thật, hoặc thỉnh thoảng cậu bé thoại vu vơ khiến "sam-jun" đang diễn nghiêm túc thì "bị xì".

Yoo Yi Jin

yijin-1.jpg

Yi Jin sinh năm 2023, còn có tên thân mật là bánh nếp mềm vì sở hữu cặp má phúng phính. Yi Jin lần đầu tiên nổi khắp Hàn Quốc khi xuất hiện trên kênh Carthejungwon. Cậu bé đốn tim dân mạng bởi đôi mắt tròn xoe, thút thít đòi mẹ đầy nhỏ nhẹ, rơi lệ trong im lặng, "khóc thanh lịch", dễ dỗ dành. Nhóc tì thích nước ép lê, bỏng ngô, kẹo dẻo Haribo…

Yi Jin có kênh YouTube cá nhân chia sẻ cuộc sống hằng ngày và Instagram được mẹ quản lý. Cậu bé hiện là "chủ nhà" của chương trình Call Me Baby - nơi các ngôi sao (chủ yếu là thần tượng) sẽ đến chơi, trông nom Yi Jin trong thời gian ngắn. Những tập đầu, cậu bé còn đang bập bẹ nên hướng dẫn Yi Jin nói theo mình là một thử thách mà hầu như khách mời nào cũng muốn chinh phục.

fetch-16.jpg
fetch-15.jpg
fetch-14.jpg
fetch-13.jpg
Seungkwan (SEVENTEEN), G-Dragon (BIGBANG), Doyoung (NCT), Chaewon (LE SSERAFIM)... là những cái tên đổ gục trước sự đáng yêu vô đối của Yi Jin.
Yi Jin hoàn thành nhiệm vụ mang bản vow trong đám cưới của dì.

Yu Ho cùng chú dì đã đến chơi với Yi Jin trong tập 20 của Call Me Baby. Cậu nhóc Yu Ho rón rén, ngại người lạ, ít nói. Trong khi Yi Jin quá quen với việc đón khách nên dạn dĩ hơn. Yi Jin vô tư chơi đùa với chú dì, chia sẻ đồ chơi và luôn cố gắng thân thiết hơn với bạn.

Haru

Haru nổi lên từ năm ngoái và ngày một hot hơn sau khi tham gia The Return of Superman (Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân bản Hàn). Cậu bé vừa đón sinh nhật 1 tuổi, gây sốt mạng xã hội trong loạt ảnh xinh yêu khiến ai nhìn vào cũng cười theo.

fetch-19.jpg
fetch-18.jpg
fetch-17.jpg
Haru trong tiệc đầy năm.
ec47ece9f3e89854110994c2f9f5c2e2.jpg
Nhiều ARMY (fan BTS) cũng phải công nhận dù không có quan hệ huyết thống nhưng Hirai Saya và Jungkook trông như chị em ruột.

Bố của Haru là diễn viên Shim Hyung Tak, mẹ là Hirai Saya - người từng khiến cõi mạng "rần rần" vì xinh đẹp như phiên bản nữ của Jungkook (BTS). Haru thừa hưởng nhiều đường nét gương mặt của mẹ nên cũng hao hao "út vàng" BTS. Cậu bé càng lớn, dân mạng lại phát hiện ra Haru có nét lai giữa bố mẹ và cả Jungkook và Jimin.

Haru "tâm bất biến" khi tham gia sự kiện của thương hiệu cùng bố mẹ vào cuối tháng 1.
fetch-21.jpg
fetch-20.jpg
fetch-23.jpg
fetch-22.jpg

Không chỉ nổi lên vì là phiên bản nhí của bộ đôi BTS, Haru gây chú ý nhờ mái tóc bồng bềnh như bờm sư tử khi chỉ mới vài tháng, được "xin vía" khắp nơi: "Đây là cách thúc đẩy tỉ lệ sinh tăng này", "Nhìn tóc của Haru mà thấy tủi thân luôn, tóc tôi còn không bằng tóc một em bé", "Tóc nhỏ sao vậy, cho dì xin vía bé ơi"... Từ khi chưa tròn 1 tuổi, Haru đã được "nhận job" quảng cáo và đang là người mẫu nhí mới nổi tại Hàn.

cover-fb-1.jpg
Sam
#em bé xinh #3 em bé hot nhất tại Hàn #3 nhóc tì hot nhất tại Hàn #Park Yu Ho #Woo Joo Our Universe #Yoo Yi Jin #Yi Jin #Haru #Mẹ Vắng Nhà Bà Là Siêu Nhân

