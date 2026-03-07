Phim âm nhạc của màn ảnh Việt: Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi có phải xuất sắc nhất?

HHTO - Thể loại phim âm nhạc còn khá mới mẻ, chưa phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, đặc biệt nếu được đặt lên bàn cân cùng các thị trường khổng lồ khác như Hollywood hay Bollywood. Tuy vậy, màn ảnh Việt vẫn có những tác phẩm đáng nhớ, kết hợp ca hát, vũ đạo và câu chuyện gần gũi, đời thường.

Những Nụ Hôn Rực Rỡ

Ra mắt dịp Tết năm 2010, Những Nụ Hôn Rực Rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là một trong những bộ phim ca nhạc hiếm hoi của điện ảnh Việt trong thập niên 2000. Dự án xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn tại một khu resort biển, với nhân vật chính là cô nàng quản lý Lam (Minh Hằng) đụng độ nhóm nhạc 4U điển trai, tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Điểm nhấn của phim nằm ở các phân đoạn hát múa hoành tráng, với một loạt ca khúc vui nhộn được dàn dựng công phu, mang phong cách nhạc kịch hiện đại. Những Nụ Hôn Rực Rỡ nhận được sự chú ý lớn từ khán giả và là một trong các dự án nhạc kịch hiếm hoi đạt thành công về mặt thương mại tại Việt Nam.

Glee Việt Nam

Là phiên bản remake chính thức của thương hiệu phim ca nhạc dài tập đình đám từ Hollywood, Glee Việt Nam theo chân các học sinh tại một câu lạc bộ âm nhạc trường học, dùng lời ca tiếng hát để kể các lát cắt câu chuyện tuổi teen, tình bạn, tình yêu và hành trình theo đuổi đam mê.

Dàn diễn viên của phim có nhiều gương mặt quen thuộc như Angela Phương Trinh, Rocker Nguyễn, Hữu Vi, Yaya Trương Nhi, Lynk Lee... nhưng lại không gây tiếng vang lớn như kỳ vọng. Phim gây tranh cãi về kịch bản thiếu thú vị, song vẫn để lại dấu ấn nhờ âm nhạc bắt tai, cho thấy nước đi táo bạo khi đưa thể loại phim âm nhạc kén khán giả lên màn ảnh nhỏ Việt Nam.

Vũ Điệu Đam Mê

Khai thác âm nhạc và tập trung vào yếu tố hip hop đường phố, Vũ Điệu Đam Mê lại được đánh giá cao về mặt chuyên môn khi từng giành giải Cánh diều bạc tại LHP Việt Nam. Câu chuyện trong phim kể về nhóm bạn trẻ đam mê nhảy Hip-Hop, đối mặt với muôn vàn khó khăn để khẳng định bản thân và theo đuổi ước mơ.

Vũ Điệu Đam Mê nổi bật với các màn vũ đạo chuyên nghiệp và âm nhạc cực chất, đánh dấu cột mốc quan trọng cho cộng đồng Hip-Hop trong nước, dù doanh thu phòng vé thực chất khá khiêm tốn.

Bếp Hát

Là dự án truyền hình được Việt hóa từ phim gốc của Singapore, Bếp Hát có nội dung xoay quanh Mộc Miên (Tú Vi) - một tiểu thư trở về từ Pháp sau khi học nấu ăn và làm việc tại một nhà hàng toàn những mỹ nam. Phim sở hữu dàn sao quen mặt với khán giả như Lam Trường, NSƯT Thành Lộc, Văn Anh, Quang Đăng, Lân Nhã… và gây chú ý bởi những phân đoạn ca hát trong căn bếp nhỏ.

Phim có ít tập và ít gây tiếng vang hơn các tác phẩm trên, ngược lại, được khen ngợi về dàn diễn viên đa tài và âm nhạc bắt tai. Đây là một trong những dự án phim nhạc kịch tròn trịa nhất mà Việt Nam từng sản xuất, vẫn mang màu sắc của phim ảnh trong nước thay vì cố gắng sao chép các nền điện ảnh lớn khác.

Em Muốn Làm Người Nổi Tiếng

Ra mắt dịp Tết 2008, Em Muốn Làm Người Nổi Tiếng là hành trình thành sao của ba cô gái trẻ tên Nhung, Vân, Trang. Cả ba đều tốt nghiệp trường nhạc và thành lập ban nhạc Stick, theo đuổi con đường ngôi sao nhưng rồi tan rã. Mỗi người sau đó chọn lối đi khác nhau, mang đến cho người xem những mặt khác biệt của đời nghệ sĩ.

Tác phẩm mang màu sắc lãng mạn, tích cực về nghề đi hát, với các phân đoạn biểu diễn âm nhạc đặc sắc. Dù nhận ý kiến trái chiều về tính thực tế, phim vẫn được xem là nỗ lực đáng ghi nhận của dòng phim âm nhạc Việt, từng được chiếu lại một số lần sau đó để phục vụ khán giả.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi của đạo diễn Chung Chí Công là tác phẩm mới nhất tập trung vào thể loại phim âm nhạc của Việt Nam. Phim chọn mốc khởi chiếu sau dịp Tết Bính Ngọ, mang đến câu chuyện chạm đến ước mơ làm diễn viên của Mộng Hoài. Trên hành trình đường đời của mình, cô gặp người thương Minh Hiếu, những người bạn trẻ bên cạnh, giúp cô đến gần hơn với ước mơ và những khó khăn về sự nghiệp, chuyện gia đình.

Phim gây sốt với khán giả với câu chuyện tuổi trẻ chạm đến trái tim, cùng 14 ca khúc mang phong cách nhạc kịch điện ảnh, kết hợp với những góc máy và bối cảnh đặc sắc, sáng tạo. Sau tuần đầu ra rạp, phim có doanh thu khá ổn khi nhận được sự quan tâm lớn bởi hiệu ứng truyền miệng tích cực cùng diễn xuất tươi mới của dàn tân binh.