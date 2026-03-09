Single's Inferno 5: Min Gee - Seung Il "hồi sinh", I Geon - Go Eun hàn gắn thành công?

HHTO - Các diễn biến mới về dàn cast "Single's Inferno 5" khiến "thuyền viên" của nhiều cặp sao bất ngờ. Sao nam duy nhất tụt dốc danh tiếng - Song Seung Il vừa có lần "chung khung hình" chấn động cùng Min Gee. I Geon lần đầu công khai nói về quan hệ ngoài đời với Go Eun sau chuỗi 6 tập hội ngộ "tình bể bình".

Dù đã kết thúc phát sóng hơn một tháng, các chủ đề thảo luận về Single's Inferno 5 vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ netizen. Fan bàn tán nhiều về mức độ nổi tiếng, quan hệ thân thiết của các nhóm bạn, cặp đôi ngoài đời.

Min Gee và Seung Il kết đôi ở tập cuối Địa Ngục Độc Thân 5, trở thành cặp đôi dẫn đầu dàn sao về độ nổi tiếng. Chuỗi 6 tập đặc biệt lên sóng "vén màn" cái kết "gây sốc" của hai người chơi sau khi rời Đảo Địa Ngục. Seung Il từ sao nam hot nhất show trở thành phản diện, bị chỉ trích dữ dội vì "bạo lực lạnh" bạn hẹn.

Trong khi Min Gee ngày càng tiến gần đến mốc 2 triệu followers Instagram, Seung Il là người chơi duy nhất "tụt follow" nghiêm trọng hậu Single's Inferno 5. Từ cột mốc cao nhất là 907K (thời điểm chiếu tập đặc biệt), nam người mẫu bị 67K tài khoản hủy theo dõi.

Ngày 6/3 mới đây, Min Gee đăng tin story Instagram gắn thẻ Seung Il. Cả hai chụp ảnh trong photobooth, tương tác thân thiết. Động thái này của nữ vận động viên gây sốc vì khán giả tưởng chừng như cả hai đã "cạch mặt" vì xung đột. Một số ý kiến cho rằng mối quan hệ của cả hai "bình thường hóa" sau khi giải quyết mâu thuẫn riêng tư.

Trong khi đó, một bộ phận người hâm mộ đồn đoán đây là cách Min Gee trợ giúp Seung Il thoát khỏi tình cảnh bị chỉ trích. Vài giờ sau khi hình ảnh được đăng tải, tài khoản Instagram của Seung Il ghi nhận dấu hiệu tăng follow trở lại.

Khác với cặp Min Gee - Seung Il, I Geon và Go Eun "bỏ lỡ" ở tập cuối vì hiểu lầm. Hai người chơi có nhiều tín hiệu tích cực ở tập hội ngộ, mở ra cơ hội tìm hiểu nhau sâu hơn ngoài đời. Các động thái của cặp sao trên mạng xã hội cũng được đồn đoán là ẩn ý xác nhận quan hệ hẹn hò.

Trong buổi phỏng vấn trên tờ StarNews xuất bản ngày 8/3, Jo I Geon lần đầu phản hồi netizen về vấn đề này với thái độ thận trọng.

Sao phim The Trunk cho biết hiện tại cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, nhưng không muốn vội vàng định nghĩa danh xưng cho mối quan hệ này. Theo anh, chuyện tình cảm không chỉ liên quan đến bản thân mà còn gắn với người còn lại. Vì vậy, anh cho rằng việc tự ý đưa ra kết luận công khai là điều không phù hợp.