Lisa khoe hình gặp khỉ Punch "cưng xỉu", xinh yêu tại set diễn của Bad Bunny

HHTO - Nhân chuyến công tác dự sự kiện của SHISEIDO tại Nhật Bản, Lisa đã tranh thủ dạo chơi, gặp chú khỉ Punch như mong muốn cô từng tiết lộ và "quẩy hết ga" ở đêm diễn của Bad Bunny.

Punch từng gây sốt với hình ảnh ôm chặt thú nhồi bông tại Ichikawa Zoological and Botanical Gardens (tỉnh Chiba, Nhật Bản). Punch trông đơn độc cùng câu chuyện đáng yêu, cảm động về quá trình trưởng thành lập tức khiến dân mạng toàn cầu "ôm tim". Trong phỏng vấn tại sự kiện của SHISEIDO, Lisa chia sẻ cô rất muốn gặp bé khỉ này khi đến Nhật Bản và không cần chờ lâu, fan đã được thấy nữ idol "xả hình" trên Instagram.

Lisa giản dị, hớn hở mang theo gấu bông đi gặp Punch.

Sau loạt hình cạnh Punch, Lisa được fan bắt gặp đến xem buổi diễn của Bad Bunny thuộc khuôn khổ Spotify's Billions Club. Những hình ảnh cô "quẩy" theo nhạc vô tư, thân thiết cùng Alice khiến fan "phát hờn" muốn ước làm trợ lý một ngày.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿

Đang vui vẻ nhận năng lượng tích cực liên tục từ các hoạt động của Lisa thì chiều 8/3, fan bất ngờ đọc được thông báo của LLOUD, cảnh báo về việc tổ chức/ cá nhân nào đó sử dụng các đoạn CCTV ghi lại hình ảnh Lisa với mục đích sai lệch.

"Chúng tôi nhận thức được gần đây có sự xâm phạm quyền, sự riêng tư và an toàn của Lisa, bao gồm cả các đoạn phim camera an ninh được một số tổ chức và cá nhân chia sẻ trực tuyến nhằm mục đích quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của họ một cách sai sự thật. Chúng tôi kêu gọi mọi người không thu thập, chia sẻ hoặc tương tác với những nội dung trên. LLOUD sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ nghệ sĩ của chúng tôi".

Thông báo từ LLOUD - công ty của Lisa.

Nhiều fan ngỡ ngàng nhưng phải "bật ngón like" cho động thái nhanh gọn của LLOUD về việc bảo vệ nghệ sĩ, vì không ít người hâm mộ vẫn chưa rõ bối cảnh và đâu là những video sai lệch mà phía LLOUD đã "tóm được".